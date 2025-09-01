Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ребенок плохо спит: когда стоит идти к врачу 0 135

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
Kleo
Ребенок плохо спит: когда стоит идти к врачу

По данным педиатрических центров Nationwide Children’s Hospital, OHSU Doernbecher, от 10 до 20% детей регулярно сталкиваются с нарушениями сна. Для растущего организма это серьезно: недосып приводит к раздражительности, сложностям с учебой, задержке когнитивного и физического развития. Некоторые симптомы и состояния не пройдут сами – важно вовремя заметить их и обратиться за помощью.

Когда нужно идти ко врачу

Трудности с засыпанием есть у каждого ребенка. Если это не происходит регулярно, можно считать их нормой. Но признаки из списка ниже – это сигналы о возможных нарушениях работы нервной системы, особенно если они не проходят неделями.

  • Ребенок просыпается каждые 1–2 часа и не может заснуть сам.

  • Ночной сон сопровождается храпом, задержками или короткими остановками дыхания.

  • Частые ночные кошмары, панические пробуждения, разговоры во сне.

  • Утром ребенок выглядит уставшим, днем испытывает сильную сонливость, ему сложно сосредоточиться.

  • Ночное недержание мочи после 5–6 лет.

  • Судорожные подергивания во сне.

Какие состояния может выявить невролог

Нарушения сна у детей связаны не только с психоэмоциональными факторами, но и с неврологическими состояниями. На первом этапе важно исключить эти состояния.

  • Апноэ сна – остановки дыхания, чаще связанные с особенностями строения дыхательных путей или нарушением контроля дыхания мозгом.

  • Расстройства циркадных ритмов – ребенок не может заснуть до полуночи и тяжело встает утром.

  • Гиперсомния и нарколепсия – редкие, но тяжелые патологии, при которых появляется непреодолимая дневная сонливость.

  • Парасомнии – ночные ужасы, снохождение, бруксизм, которые могут указывать на особенности работы нервной системы.

  • Синдром беспокойных ног – желание постоянно двигать ногами во сне мешает уснуть.

Диагностика: что делает врач

Сначала – подробная беседа. Родителей обычно просят вести дневник сна за 2–3 недели, фиксируя время отхода ко сну, пробуждений, дневного сна и особенностей поведения. Если жалобы выраженные, невролог назначает ряд обследований.

  • Полисомнография – исследование сна с датчиками, которое фиксирует дыхание, сердечный ритм, движения и активность мозга.

  • Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – чтобы исключить эпилептическую активность, которая иногда маскируется под ночные пробуждения.

  • Анализы крови – например, на железо и ферритин, так как их дефицит часто связан с синдромом беспокойных ног.

  • Дополнительные тесты для оценки метаболизма и работы щитовидной железы.

Когда достаточно педиатра, а когда нужен невролог

Педиатр поможет, если проблема в режиме дня: гаджеты за 2–3 часа до сна, активные игры, неправильное питание. Часто корректировка этих факторов нормализует сон.

Невролог нужен, если есть подозрение на апноэ, беспокоят частые ночные кошмары, есть непонятные подергивания или признаки эпилепсии. Также направление к специалисту требуется детям с уже установленными неврологическими диагнозами (ДЦП, аутизм, задержки развития) – у них нарушения сна встречаются чаще и протекают тяжелее.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Эти признаки – настоящий красный флаг. В этом случае нужен не плановый визит, а срочная консультация.

  • Остановки дыхания во сне;

  • регулярные ночные судороги;

  • резкое изменение в поведении: агрессия, тревожность, проблемы с речью и формулированием мыслей;

  • сильная сонливость днем, ребенок буквально засыпает на ходу.

Что можно сделать до приема

Эти простые методы могут существенно облегчить ситуацию.

  • Наладить гигиену сна: укладывать ребенка в одно и тоже время, создавать приглушенный свет, убирать гаджеты за 2-3 часа до сна, проветривать помещение.

  • Создать ощущение комфорта: комната должна быть прохладной, темной и тихой, а подушка и матрас – удобными.

  • Исключить стимуляторы нервной системы: сладости, тяжелую еду и активные игры вечером.

  • Вести дневник сна и поведения, чтобы у врача была полная картина.

Читайте нас также:
#здоровье #дети #сон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 128
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 137
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 64
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 52
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 71
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 78
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 64
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео