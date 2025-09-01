Выбираем постельное бельё: какие материалы считаются оптимальными»

На удобном постельном белье спится лучше. Оно не колется и не электризуется, а еще согревает, если в доме не включили отопление, и помогает охладиться в летнюю жару. Мы выяснили, какие ткани подойдут для постельного белья, и заодно собрали комплекты — от роскошных шелковых до практичных из стопроцентного хлопка.

Какие материалы лучше для постельного белья

Натуральные, потому что они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Еще такие материалы долговечнее, чем синтетика, на которой могут появиться катышки уже через несколько стирок.

Альтернатива натуральным тканям — искусственные. Их делают из сырья растительного происхождения, но обрабатывают химическими реагентами.

Мы расставили наиболее подходящие материалы для постельного белья от лучшего к худшему.

Хлопок

Из чего сделан: волокна, которые покрывают семена хлопчатника.

Плюсы: хлопок — универсальный материал. Из него создают ткани на любой вкус и кошелек: от недорогой бязи до сатина, постельное белье из которого может стоить 100 тысяч рублей. Преимущества материала зависят от вида ткани, но большая часть хлопковых комплектов «дышат» и отводят влагу. У некоторых тканей есть дополнительные плюсы — например, поплин хорошо удерживает тепло и на нем комфортно спать в прохладу.

Минусы: большую часть хлопковых тканей можно стирать при температуре 60 °C, но иногда материал усаживается. При выборе размеров постельного белья это стоит учитывать, иначе простыня станет слишком маленькой для матраса или подушка не поместится в наволочку.

Лен

Из чего сделан: стебли одноименного цветка.

Плюсы: хорошо впитывает влагу — лен может вбирать до 20% жидкости от своего веса и при этом оставаться сухим. Поэтому на таком постельном белье удобно спать в летнюю жару либо зимой, когда батареи работают на полную мощность. Еще в составе льна есть лигнин — вещество, которое пропитывает клетки растения, когда они древеснеют. Благодаря ему льняное волокно получается прочным.

Минусы: может показаться жестким на ощупь, но станет мягче после стирок. Еще постельное белье изо льна мнется — если хотите спать на идеально ровных простынях, придется их гладить.

Натуральный шелк

Из чего сделан: коконы тутового шелкопряда. Их варят в кипящей воде, затем разматывают нити, из которых и производят волокно.

Плюсы: подстраивается под температуру тела, поэтому на таком постельном белье не жарко спать летом и не холодно зимой. Еще комплекты из шелка выглядят роскошно благодаря гладкой структуре и блеску. Есть предположение, что шелковая наволочка помогает бороться с морщинами. Все дело в том, что материал не натирает кожу во время сна, и из-за этого образуется меньше заломов. Но дерматологи признают, что эта тема еще мало изучена.

Минусы: материал скользкий на ощупь, поэтому может быть неудобно спать, особенно если часто ворочаетесь во сне. Постельное белье из шелка стоит дорого — например, за одну наволочку можно заплатить столько же, сколько и за комплект из хлопка.

Вискоза

Из чего сделана: целлюлоза, которая находится в клетках растений. В производстве постельного белья чаще всего используют древесину эвкалипта и бамбука, поэтому на упаковках комплектов указывают не вискозу, а тенсель или бамбуковое волокно.

Плюсы: зависят от типа вискозы. Например, тенсель лучше поглощает влагу, чем хлопок, и не электризуется. Еще он приятный на ощупь: в одном исследовании 80% пациентов с атопическим дерматитом и псориазом выбрали тенсель, потому что материал не раздражает кожу. А вот вискоза из бамбукового волокна не выцветает со временем и почти не мнется.

Минусы: вискоза теряет прочность в воде, поэтому лучше стирать постельное белье в деликатном режиме. Если на машинке нет такой программы, можно выбрать температуру 30 ºC и отжим на низких оборотах.

