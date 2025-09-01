Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выбираем постельное бельё: какие материалы считаются оптимальными» 0 390

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Выбираем постельное бельё: какие материалы считаются оптимальными»

На удобном постельном белье спится лучше. Оно не колется и не электризуется, а еще согревает, если в доме не включили отопление, и помогает охладиться в летнюю жару. Мы выяснили, какие ткани подойдут для постельного белья, и заодно собрали комплекты — от роскошных шелковых до практичных из стопроцентного хлопка.

Какие материалы лучше для постельного белья

Натуральные, потому что они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Еще такие материалы долговечнее, чем синтетика, на которой могут появиться катышки уже через несколько стирок.

Альтернатива натуральным тканям — искусственные. Их делают из сырья растительного происхождения, но обрабатывают химическими реагентами.

Мы расставили наиболее подходящие материалы для постельного белья от лучшего к худшему.

Хлопок

  • Из чего сделан: волокна, которые покрывают семена хлопчатника.

  • Плюсы: хлопок — универсальный материал. Из него создают ткани на любой вкус и кошелек: от недорогой бязи до сатина, постельное белье из которого может стоить 100 тысяч рублей. Преимущества материала зависят от вида ткани, но большая часть хлопковых комплектов «дышат» и отводят влагу. У некоторых тканей есть дополнительные плюсы — например, поплин хорошо удерживает тепло и на нем комфортно спать в прохладу.

  • Минусы: большую часть хлопковых тканей можно стирать при температуре 60 °C, но иногда материал усаживается. При выборе размеров постельного белья это стоит учитывать, иначе простыня станет слишком маленькой для матраса или подушка не поместится в наволочку.

Лен

  • Из чего сделан: стебли одноименного цветка.

  • Плюсы: хорошо впитывает влагу — лен может вбирать до 20% жидкости от своего веса и при этом оставаться сухим. Поэтому на таком постельном белье удобно спать в летнюю жару либо зимой, когда батареи работают на полную мощность. Еще в составе льна есть лигнин — вещество, которое пропитывает клетки растения, когда они древеснеют. Благодаря ему льняное волокно получается прочным.

  • Минусы: может показаться жестким на ощупь, но станет мягче после стирок. Еще постельное белье изо льна мнется — если хотите спать на идеально ровных простынях, придется их гладить.

Натуральный шелк

  • Из чего сделан: коконы тутового шелкопряда. Их варят в кипящей воде, затем разматывают нити, из которых и производят волокно.

  • Плюсы: подстраивается под температуру тела, поэтому на таком постельном белье не жарко спать летом и не холодно зимой. Еще комплекты из шелка выглядят роскошно благодаря гладкой структуре и блеску. Есть предположение, что шелковая наволочка помогает бороться с морщинами. Все дело в том, что материал не натирает кожу во время сна, и из-за этого образуется меньше заломов. Но дерматологи признают, что эта тема еще мало изучена.

  • Минусы: материал скользкий на ощупь, поэтому может быть неудобно спать, особенно если часто ворочаетесь во сне. Постельное белье из шелка стоит дорого — например, за одну наволочку можно заплатить столько же, сколько и за комплект из хлопка.

Вискоза

  • Из чего сделана: целлюлоза, которая находится в клетках растений. В производстве постельного белья чаще всего используют древесину эвкалипта и бамбука, поэтому на упаковках комплектов указывают не вискозу, а тенсель или бамбуковое волокно.

  • Плюсы: зависят от типа вискозы. Например, тенсель лучше поглощает влагу, чем хлопок, и не электризуется. Еще он приятный на ощупь: в одном исследовании 80% пациентов с атопическим дерматитом и псориазом выбрали тенсель, потому что материал не раздражает кожу. А вот вискоза из бамбукового волокна не выцветает со временем и почти не мнется.

  • Минусы: вискоза теряет прочность в воде, поэтому лучше стирать постельное белье в деликатном режиме. Если на машинке нет такой программы, можно выбрать температуру 30 ºC и отжим на низких оборотах.

Источник: dolyame

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 128
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 138
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 106
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 152

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 65
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 53
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 71
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 79
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 71
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 65
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 44
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео