Будьте осторожны: 5 вещей, о которых никогда не стоит спрашивать ChatGPT

Многие эксперты рекомендуют никогда не делиться с ChatGPT некоторой важной информацией, чтобы предотвратить утечку данных. Однако кроме этого мы расскажем, какие 5 вещей у него спрашивать не стоит.

ChatGPT – это очень мощный инструмент, способный ответить на миллионы человеческих вопросов и помочь с множеством задач. Однако существуют определенные темы и запросы, которые лучше избегать при взаимодействии с ним. Речь идет не только о личной безопасности, но и об эффективности полученной информации и избегании потенциальных проблем. Мы спросили у ChatGPT, какие вопросы, по его мнению, не стоит ему задавать.

5 вещей, о которых никогда не стоит спрашивать ChatGPT

Личная и конфиденциальная информация

Никогда не вводите в ChatGPT: пароли, PIN-коды, номера банковских карт, номера паспортов, идентификационные коды, частные адреса, телефонные номера, электронные почты, конфиденциальные медицинские данные.

Защита защитой, но риски утечки информации существуют всегда. Эти данные могут быть использованы для обучения модели и в будущем информация может быть доступна всем желающим.

Незаконная деятельность или вредные действия

Нельзя простить ChatGPT: инструкции по изготовлению оружия или взрывчатки, разработать планы преступных действий, создать вирусы или сформулировать угрозы, или шантаж. Будьте готовы, что после такого ваша учетная запись будет заблокирована.

Медицинские диагнозы и лечение

Не стоит просить его поставить диагноз по симптомам (хотя это делает 90% людей), назначать лечение или дозировку лекарства, спрашивать консультацию по сложным медицинским состояниям. Он не врач и оказывать медицинскую помощь не может, да и информация может быть устаревшей или неточной.

Финансовые советы и инвестиционные рекомендации

Не советуем полагаться на него в финансовых вопросах, чтобы потом не "кусать локти". Не спрашивайте советов по инвестициям, покупке или продаже акций, криптовалют или оценке рисков финансовых операций.

Генерирование вредоносного или дискриминационного контента

Избегайте следующих запросов: языка ненависти, расистских или сексистских высказываний, дискриминационных или оскорбительных текстов, контента, пропагандирующего насилие или самоубийство.