Если вы хотите поддержать зимующих птиц в холодный период, важно не класть в кормушку неподходящие продукты. В этой статье мы расскажем о том, что именно нельзя давать пернатым.

Иногда желание помочь может обернуться бедой, даже если это не было намерением. Чтобы не навредить птицам, избегайте следующих продуктов.

Хлеб

Неясно, откуда возникло мнение, что птиц можно и нужно кормить хлебом. На самом деле, это строго запрещено! В хлебе содержится глютен — группа белков, из-за которой мякоть становится мягкой и клейкой. Для птиц этот компонент крайне опасен. Их желудки не способны должным образом переварить хлеб, что может привести к замедлению или даже остановке пищеварения, завороту кишок, диарее и дисбактериозу. В зимний период такие последствия могут стать фатальными.

Орехи и семечки

Орехи и семена, которые мы покупаем в магазинах, не подходят для кормления птиц. Многие из них жарятся с добавлением соли. Во время жарки они впитывают большое количество жира, который птицы не могут усвоить, а соль может вызвать жажду, обезвоживание, почечную недостаточность и даже привести к смерти.

Семечки можно давать птицам только в сыром виде.

Миндаль категорически запрещен, так как он содержит вещества, способные вызвать сердечные проблемы.

Картофельные чипсы

Как и жареные семечки и орехи, картофельные чипсы содержат много соли и масла. Кроме того, в них присутствуют различные добавки и консерванты, которые вредны для птиц.

Если вы случайно уронили чипсы на улице, лучше подберите их и выбросьте в мусорное ведро, чтобы не подвергать пернатых опасности.

Косточки от фруктов

Хотя сами фрукты могут быть полезными для птиц, их косточки представляют опасность. Семена и косточки яблок, груш, слив, абрикосов и нектаринов содержат цианид, который крайне вреден для птиц. Отравление может вызвать слабость, затрудненное дыхание и судороги, и это лишь малая часть возможных последствий.

Шоколад

Даже в шутку не стоит класть шоколад в кормушку для птиц, так как этот продукт токсичен для них. Он может вызвать судороги, аритмию, рвоту и даже смерть. Это связано с тем, что у птиц отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания теобромина, содержащегося в какао-бобах.

Сырые бобы

Некоторые виды сырых бобов содержат фитогемагглютинин — токсичное вещество для птиц. При варке оно удаляется, поэтому перед кормлением птиц бобами обязательно отварите их. Наиболее безопасными для пернатых считаются фасоль, чечевица, нут и горох.

Пшено

Пшенная крупа продается очищенной, без оболочки, которая является самой полезной для птиц. Само семя быстро портится на солнце и приобретает горький вкус.



Чем можно кормить птиц

Теперь, когда мы выяснили, что нельзя класть в кормушку, замените эти вредные продукты на более безопасные и питательные:

Сырые семена подсолнуха или тыквы, фундук или кешью. В этих продуктах не должно быть масла, соли или добавок. Семечки можно не очищать от шелухи, а вот с сырых орехов стоит ее снять.

Сырая крупа. Любая, кроме пшена! Например, геркулес, ячмень или овес.

Фрукты и ягоды. Но только без косточек.

Специальный корм для птиц. Его можно купить в любом зоомагазине.