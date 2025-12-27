При сжигании пластика на открытом огне или в печи выделяются продукты неполного сгорания. Поливинилхлорид и другие пластики, содержащие хлор, при сжигании образуют крайне опасные диоксины. Даже сжигание полиэтилена и других безхлорных пластиков приводит к образованию токсичных веществ.

В почве пластик может оставаться на протяжении веков, практически не разлагаясь. На свету и в воздухе он разлагается быстрее, но также с выделением множества вредных соединений.

Единственным экологически безопасным вариантом является выброс таких отходов в мусорный контейнер. Это позволит переработать их или, по крайней мере, вывезти на полигоны для безопасного хранения.