Сладкое искушение: почему шоколад опасен для домашних животных 0 91

В мире животных
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сладкое искушение: почему шоколад опасен для домашних животных

Хотя шоколад является вкусным угощением для человека, для собак он может стать настоящим ядом. Ветеринары настоятельно предупреждают владельцев: кормить домашних животных сладостями, особенно шоколадом, крайне опасно!

 

Давайте выясним, почему шоколад может быть ядовит для домашних питомцев и какие последствия могут возникнуть, если он попадет в организм кошки или собаки.

Шоколад изготавливается из какао-бобов, которые содержат два основных вещества — кофеин и теобромин. Именно теобромин придает темному шоколаду характерный горьковатый вкус. Для человека эти алкалоиды не представляют опасности, однако для животных они могут оказать негативное воздействие на центральную нервную систему.

Степень токсичности шоколада зависит от его вида. Например, темный шоколад содержит более высокий уровень теобромина по сравнению с молочным. При оценке влияния шоколада необходимо учитывать процент содержания какао в плитке или конфете, количество съеденного лакомства и вес самого питомца.
Наиболее часто отравления шоколадом наблюдаются у собак, но и другие домашние животные, включая кошек и грызунов, также подвержены этому риску.

Почему же шоколад так опасен для животных? Дело в том, что у них усвоение сладостей происходит медленнее, чем у людей. При попадании в организм какао-бобы могут вызвать повышение артериального давления и нарушения сердечного ритма, что в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Кроме того, жиры и сахара, содержащиеся в шоколаде, могут спровоцировать тяжелый панкреатит, требующий немедленной госпитализации.

Симптомы отравления шоколадом

Первые признаки отравления теобромином могут проявиться через 6-12 часов после употребления шоколада. К ним относятся:

гиперактивность;
нервозность;
беспокойство;
дрожь и судороги;
рвота;
учащенное мочеиспускание;
учащенное сердцебиение;
диарея.

У собаки весом 20 кг первые признаки отравления могут появиться после употребления всего 11 граммов шоколада.

Если ваше домашнее животное случайно проглотило значительный кусок шоколада, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Хозяин может попытаться вызвать рвоту у питомца, чтобы вывести токсины, но без помощи специалиста это может оказаться затруднительным. Поэтому зоологи рекомендуют не оставлять сладости в доступных для животных местах и внимательно следить за их рационом.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
