Из школьницы в юную леди: важные бьюти-средства для дочери-подростка

Начинать уход за кожей лучше с самого нежного возраста. Поверьте, ваша дочь-подросток непременно скажет вам спасибо за советы или же презент в виде набора полезных средств для красоты. Можно прибрести его в виде готового комплекта или же собрать самостоятельно. А если ваша школьница уже давно сама ходит за дамскими штучками, напишите ей примерный список покупок. Пусть выбирает на свой вкус и цвет.

Если проблематично сходу вспомнить, что может пригодиться в течение учебного года и на каникулах, то вот вам базовый минимум.

Гели/муссы/пенки для умывания

Очищать кожу лица от загрязнений и косметики нужно минимум раз в день, перед сном. В зависимости от типа кожи ребенка, подбирайте соответствующий вариант: для проблемной и жирной, сухой, нормальной или комбинированной.

Увлажняющий крем

Текстура подростковой косметики как правило невесомая. Юная кожа еще и сама достаточно увлажнена и нуждается в подпитке минимально. Можно взять дневной и ночной комплекс или же универсальный крем для любого времени суток.

Бонусом можно взять крем для рук и молочко для тела. После душа девушкам особенно приятно нанести на кожу легкую вуаль с приятным ароматом.

Маски для очищения и питания

Эффект «ботокса» или гиалуроновой кислоты до 18 лет точно не понадобятся. А вот почистить поры поглубже, особенно если есть склонность к акне или черным точкам — важно обязательно. Ну и увлажнить как следует раз в неделю тоже не будет лишним. Тканевые, маски-скатки или пленки, а, может глиняные маски — решайте, обсудив с дочерью.

Тоник для лица и мицеллярка

Вторая будет очищать, если подросток не любит умываться, ну а тоником можно подбодрить кожу в любой промежуток дня. Подойдет даже карманный спрей, который можно наносить прямо поверх косметики.

Гигеническая помада-бальзам

Актуальна и ветреной осенью, и морозной зимой. Сейчас у подростков тренд на натуральность. Многие предпочитают минимум макияжа или еле заметный нюд. Поэтому гигиеничка в косметичке точно пригодится. Ну а если хочется слегка выделить губы, возьмите бальзам с персиковым, бежевым или розовым оттенком.

ВВ-крем

Ну и еще одно средство, которое девочки просто обожают. Оно универсально, так как сочетает в себе увлажняющий и тональный кремы. Текстура неплотная, так что эффекта маски не будет. Зато мелкие прыщики скроет на ура, и придаст свежий тон с оттенком загара. Но осторожнее: брать цвет намного темнее или светлее естественного оттенка кожи нельзя. Иначе не избежать заметного контраста с кожей шеи.

Для «роскошного максимума» список, конечно, будет много шире. Многочисленные средства для волос, ногтей и кутикулы, кремы для ног, скрабы и декоративная косметика, включая модные бронзеры, консилеры и туши. Это уже на вкус самой девочки и кошелек родителей. Главное, помнить, что в школе не приветствуется макияж. Да и юное лицо слишком прекрасно само по себе, чтобы красить его помадами и тенями.