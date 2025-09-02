Как быстро сделать уборку в доме: опыт хозяек разных стран

Редко кому нравится уборка (и уж тем более уборка генеральная). Мы подсознательно ждем: придется потратить на нее полдня и в итоге — остаться без сил. Не можешь изменить ситуацию — поменяй к ней отношение.

В этой статье мы обобщили опыт хозяек из других стран. Поговорим, как эффективно и легко организовать сезонную и ежедневную уборку и поддерживать порядок в доме без излишних усилий и стресса, пишет divan.

Основные принципы уборки

Они испытаны миллионами профессиональных клинеров и входят во все популярные методики и системы.

Сначала уборка, потом наведение чистоты. Уборка состоит из двух этапов: наведение порядка и отмывание грязи. Сначала нужно распределить вещи, выбросить все лишнее и ненужное и только потом наводить чистоту.

Сверху вниз, изнутри наружу. Профессиональные клинеры советуют убираться сверху вниз: например, сначала мыть окна и люстры, потом поверхности на уровне глаз, а в самом конце — пол. Кроме этого, важно сначала убираться внутри шкафов, а потом уже мыть фасады.

От дальнего угла. Все методики уборки предлагают начинать с дальнего угла комнаты или квартиры и идти по направлению к выходу по часовой или против часовой стрелки. Это позволяет не наводить беспорядок и не наследить там, где уже чисто.

Ванная — в последнюю очередь. Последний этап уборки — санузел, потому что именно туда вы будете постоянно возвращаться с грязными тряпками и ведрами воды.

Методики уборки в разных странах

В различных культурах существуют свои методики уборки. Многие из них стали популярны во всем мире, и вы можете выбрать подходящую именно вам.

США: 15 минут уборки в день

Флайледи (FlyLady) — самая популярная система уборки в США. Ее придумала американская домохозяйка Марла Силли в 1999 году. Основные принципы флайледи:

Точка притяжения. Она есть в каждой комнате и должна быть всегда чистой. На кухне это мойка, в ванной — раковина и т.д.

«Горячие точки». Это те места в комнатах, где быстро появляется беспорядок: поверхность комода, ящик с мелочами или кровать. Этой зоне нужно уделять больше внимания: придумать вариант организации пространства и ежедневно следить, чтобы там было чисто.

Не ждем беспорядка. Проще поддерживать порядок в чистом месте, чем отмывать грязное. Например, сантехнику нужно мыть не по мере загрязнения, а регулярно, даже если она выглядит чистой.

15 минут в день. Создательница системы флайледи рекомендует ставить таймер, чтобы не перетруждать себя уборкой. Не убрали сейчас — уберете в другой раз. Это позволяет не тратить слишком много времени на наведение идеального порядка, а провести это время с семьей или оставить для себя.

Япония: магическое расхламление Мари Кондо

Японка Мари Кондо придумала систему расхламления, завоевавшую последователей по всему миру. После выхода книги «Магическая уборка» метод КонМари стал мегапопулярным. В его основе лежат четыре принципа:

Один раз и навсегда. В отличие от флайледи, в методе КонМари предлагается сделать генеральную уборку, а после только поддерживать ее в исходном состоянии. Это касается в основном порядка в вещах, а не чистоты. Предполагается, что во время генеральной уборки вы выбросите все ненужное, а нужное разместите так, чтобы это было удобно доставать и возвращать на место. Убирайтесь по категориям. Обычно мы убираемся по местам: в спальне, в кухне, в гостиной. Система КонМари предлагает вести процесс расхламления по категориям вещей. Например, ваша одежда распределена по двум шкафам, и часть лежит в комоде. В шкафах, помимо одежды, лежат еще какие-то вещи: домашний текстиль, личные мелочи. Если вы хотите навести идеальный порядок, сначала разберите всю одежду (в шкафах и комоде), потом домашний текстиль, потом все остальное. Правильно организуйте хранение. Вещи должны лежать так, чтобы их легко было вернуть на место после использования. Для этого Мари Кондо даже придумала особый способ складывать одежду, чтобы она хранилась вертикально без посторонней помощи. Вещи должны приносить радость. После генерального расхламления в доме должны остаться только вещи, которые приносят радость. В книге Мари предлагает список вопросов, на которые нужно ответить, чтобы понять, приносит ли вещь радость, или ее нужно заменить/выбросить.

Подробнее о магической уборке можно прочитать в книге автора метода Мари Кондо.

Германия: уничтожение улик

Популярная немецкая система уборки называется «Сверкающий дом», и ее главный принцип — убирать за собой сразу. Например, не оставлять посуду после еды, возвращать вещи после использования на свои места. Основные детали системы:

Четкое время на уборку. Система «Сверкающий дом» предлагает выделять по пять минут утром и вечером на каждую комнату в доме и 30 минут в день на «комнату дня».

Убираются все. Предполагается, что все в доме должны принимать участие в уборке, включая детей. Им дают посильные по возрасту задачи, вовлекая в общее дело.

«Овечки», «утки» и «червячки». В каждой комнате есть свои категории дел. «Овечки» — это большие дела для «комнаты дня». Например, мытье окна. «Утки» — более мелкие задачи по расхламлению: например, разбор ящика в комоде, «червячки» — это те задачи, которые может выполнить ребенок. «Овечки» «убиваются» (то есть выполняются) по одной, «утки» — по несколько за раз.

Швеция: предсмертная уборка

Шведский метод уборки так и называется: Döstädning, «предсмертная уборка» (или «уборка, как в последний раз в жизни»). Автор метода — художница Маргарета Магнуссон — придумала этот метод для людей старшего возраста. В его основе простая мысль: что останется после вас, если вдруг завтра вас не станет? Система оказалась настолько популярной, что ее часто используют перед переездами или если просто не хотят обрастать лишними вещами.

У «предсмертной уборки» шесть основных принципов:

Не спешите. «Предсмертная уборка» — это не метод наведения чистоты, а смена парадигмы мышления. Здесь важно переосмыслить подход к накоплению вещей, а не выкинуть полдома за три дня. Можно выделить определенное время ежедневно или раз в неделю, чтобы заняться избавлением от лишнего, например, полчаса в выходные или 15 минут каждый день. Расскажите близким. Необязательно упоминать «предсмертную уборку», но важно передать основную идею: вы избавляетесь от лишних предметов, и это не очень быстрый процесс. Возможно, после этого вам перестануть дарить ненужные подарки. Дайте вещам шанс. Швеция — страна, где переработка и вторичное использование распространены повсеместно, и это нашло отражение в «предсмертной уборке». Часто бывает жалко выбросить вещи, хотя ими никто не пользуется. Метод предлагает найти новых хозяев тому, что не используется в доме. Например, продать или отдать в благотворительность одежду не по размеру, передать в переработку старые вещи. Начните издалека. Начинать уборку нужно с дальних углов, антресолей и кладовок. Там обычно скапливается ненужный хлам, расстаться с которым проще. Если в методе КонМари нам предлагается задать вопрос «Приносит ли эта вещь мне радость?», то в «предсмертной уборке» вопрос звучит так: «Станет ли кто-то счастливее, если я оставлю это в доме?» Если ответ «нет», от вещи надо избавиться. Сначала выбросьте, потом купите. Этот принцип позволяет не копить старые вещи «на всякий случай», а избавляться от них, находя замену. Например, если вы решили обновить пылесос, то сначала придумайте, куда деть старый. Ни в коем случае не оставляйте его на случай «а вдруг что».

Говорите себе спасибо. Важно хвалить себя за то, что вы сделали: вознаграждать за проделанную работу и отмечать каждый завершенный этап уборки. На это, например, можно потратить деньги, полученные с продажи ненужных вещей.

Планирование уборки

Прежде чем начинать уборку, ее нужно спланировать, иначе вы рискуете встать посреди квартиры в смятении и непонимании, с чего начинать.

Решите, какая уборка нужна

Потребуется базовая уборка, или квартира в плачевном состоянии, и нужна генеральная уборка? Вы хотите помыть все, включая люстры и плинтусы, или только навести косметический порядок? Можно расписать отдельно, что вы планируете сделать и что вам для этого понадобится из инструментов и бытовой химии.

Выделите время

Обычная уборка в однушке с наведением порядка и мытьем полов займет около двух часов. Генеральная — от одного до трех дней (зависит от количества проживающих человек и общего беспорядка в доме). Выделяйте время с запасом, чтобы никуда не торопиться.

Подготовьте инструменты

Нет ничего хуже, чем в середине уборки понять, что у вас закончилось моющее средство или развалилась губка, а запасной нет. Когда вы знаете, что именно вы планируете убирать, то легко поймете, какие инструменты нужны. Не забудьте о средствах защиты: перчатках, фартуке или одежде для уборки.

Определитесь, с чего начнете

Традиционно уборку начинают с самого дальнего от входа угла, но вы можете начать с чего-то другого. Обычно в кухне это мытье посуды и распределение ее по шкафам или уборка в ящиках. В гостиной, спальне и детской — возвращение всех вещей на места. В ванной — наведение порядка на полках.

Что понадобится для уборки

Для расхламления

Для наведения порядка в шкафах понадобятся органайзеры или коробки: они помогают поддерживать порядок внутри ящиков и на полках.

Тканевые органайзеры подойдут для одежды и текстиля. В кофрах можно хранить сезонную одежду, а в органайзерах с перегородками — одежду на полках.

Пластиковые коробки используются для долговременного хранения. Выбирайте прозрачные варианты, чтобы было сразу видно, что внутри. Хорошей идеей будет написать список того, что вы складываете в коробку, и приклеить его на видное место.

Пластиковые органайзеры используют для распределения мелочей на открытых полках и в ящиках. С ними мелкие вещи не лежат в куче, и можно легко найти нужный предмет.

Для наведения чистоты

Чтобы навести чистоту, недостаточно взять одну тряпку и соду, но и покупать парогенератор или дорогие профессиональные средства тоже не нужно. Для регулярной домашней уборки потребуются следующие вещи:

губки. Лучше выбирать трех видов: обычные — для посуды и относительно чистых поверхностей, усиленные — для более грязных мест, которые нельзя царапать, и с металлической нитью — для особо стойких загрязнений;

тряпки из микрофибры разных размеров либо нетканые салфетки-полотенца. Ими легко вытирать отмытую грязь с поверхностей;

скребок. Инструмент, который поможет вам избавиться от самых стойких и застарелых пятен на поверхностях;

швабра и ведро. Возможно, вы привыкли мыть пол руками, но швабра все равно понадобится для труднодоступных мест;

веник и совок. Казалось бы, если есть пылесос, веник и совок не нужны, но некоторые вещи, например, разбитое стекло, нельзя всосать пылесосом;

пылесос. Он поможет очистить ковры, мягкую мебель и пол от пыли и крупного мусора, облегчая дальнейшую уборку.

Средства защиты:

перчатки. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной, поэтому лучше всегда убираться в перчатках; фартук или одежда для уборки. Выбирайте удобную одежду, которую не жалко испортить;

очки и респиратор. Если вас ждет генеральная уборка в очень грязной квартире, вам могут понадобиться очки и респиратор, чтобы пыль не попадала в легкие и в глаза.

Бытовая химия:

Современная бытовая химия делится на обычную и экологичную, на основе биоразлагаемых веществ. Последние могут быть недостаточно мощными для сильных загрязнений.

Вся бытовая химия делится на три большие категории: нейтральная, щелочная и кислотная.

Нейтральная бытовая химия содержит небольшое количество поверхностно-активных веществ, которые растворяют слабые загрязнения. Она подходит для ежедневной или еженедельной уборки и для поверхностей, которые требуют нежного ухода, например, для ламината или ПВХ-пленки.

Щелочная бытовая химия используется для удаления жиров и органических загрязнений. Например, капель жира на плите и кухонном фартуке и пригоревшей еды.

Кислотная бытовая химия справляется с ржавчиной и известковым налетом.

Определить, какое это средство, можно по уровню pH, он обычно указывается на бутылке. Чем меньше число, тем кислотнее вещество, чем больше — тем щелочнее.

Чем отличаются экологичные средства для уборки от обычных

В средствах для уборки используются ПАВ — поверхностно-активные вещества. ПАВ растворяют загрязнения, чтобы их легче было отмыть от поверхности.

Экологичность ПАВ зависит от времени их разложения. Экологичные ПАВ при попадании в сточные воды успевают разложиться до того, как попадут в природу. Обычные ПАВ не разлагаются так быстро, поэтому могут навредить растительному и животному миру.

Экологичные ПАВ синтезируют из натурального сырья. Такой синтез дороже, поэтому экологичные средства для уборки в среднем стоят больше, чем их обычные аналоги.

Считается, что экологичные средства для уборки безопаснее для человека и животных, не вызывают раздражения кожи и проблем с дыханием.

Минус экологичных средств для уборки — слабое воздействие. Таким средством не получится отмыть застарелый жир и въевшуюся ржавчину, поэтому они подходят в основном для поддерживающей уборки.

Особенности уборки для каждой комнаты

В гостиной — борьба с пылью

В гостиной обычно много поверхностей и мягкой мебели, поэтому основная проблема уборки в гостиной — пыль. Можно воспользоваться антистатическим средством для уборки, чтобы пыль не оседала на технике и полках.

В спальне — внимание на матрас

Самый важный объект для уборки в спальне — это кровать. Кроме смены постельного белья, нужно периодически стирать наматрасник и регулярно переворачивать и проветривать матрас. Во время генеральной уборки матрас можно дополнительно почистить.

В детской — регулярность

Детскую, как и спальню, нужно часто проветривать и регулярно убирать от пыли. Здесь лучше не планировать поверхности, которые быстро загрязняются. Например, ковер лучше выбрать с коротким ворсом, а не длинным: так его будет проще очистить. Важно, чтобы в детской убирались не только взрослые, но и дети: посильные задания можно придумать даже для малышей.

В кухне — следы готовки

Не оставляйте жирные пятна на потом: проще всего протереть плиту и фартук сразу после приготовления еды за пять минут, чем тратить полчаса на оттирание пятен через два дня.

Лайфхак: если средство плохо отмывает жир на плите, закройте залитую средством плиту стрейч-пленкой и оставьте на несколько часов. После этого загрязнения отмоются значительно быстрее и легче.

В прихожей — обивка мебели

В прихожей обычно довольно грязно, поэтому важно поддерживать там чистоту. Обратите внимание на обивку банкетки или пуфа: ее нужно периодически чистить с помощью подходящего для ткани средства.

В ванной — окончание уборки

Ванную комнату убирают в последнюю очередь, а среди сантехники последним моют унитаз, потому что именно в него сливают всю грязную воду при уборке квартиры. В ванной комнате важно регулярно протирать поверхности, чтобы не появлялся известковый налет.

Главные секреты уборки

Речь не о магических средствах или секретных инструментах, даже не о том, как надо убирать. Главный секрет в том, как к этому процессу относиться.

Не убирайтесь «раз и навсегда»

Что бы ни говорили в разных системах, идеально убраться один раз и забыть про уборку навеки — невозможно. Мы все равно будем покупать ненужные вещи, складывать их как попало и мусорить, когда лениво. Это абсолютно нормально. Если относиться к уборке, как к регулярному и неизбежному событию, убираться станет легче.

Не перетруждайтесь

Так как уборку все равно придется делать регулярно, нет смысла убиваться несколько дней подряд, чтобы навести идеальный порядок. Распределите задачи по мере сил. В некоторых случаях проще и быстрее делегировать их профессионалам: клининговой службе или химчистке.

Не пренебрегайте инструментами

Во-первых, удобными и красивыми тряпками и губками просто приятнее пользоваться: соответственно, уборка приносит меньше негативных эмоций. Во-вторых, правильная губка или скребок помогут избавиться от той грязи, которую не возьмет средство без инструмента.

Убирайтесь с комфортом

Выделите достаточно времени, включите любимую музыку, подберите качественные и приятные инструменты. Разрешите себе пользоваться современными средствами: необязательно мыть полы по старинке руками и тряпкой, если можно купить новую швабру с резервуаром для воды.

Вывод

Уборка может быть комфортной и даже приятной, если подойти к ней с умом. Порядок воодушевляет. Недаром говорят, что наведение порядка вокруг помогает создать порядок в себе. Выбирайте комфортные способы создания и поддержания порядка и наслаждайтесь жизнью в чистоте и уюте.