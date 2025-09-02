Как быстро спасти смартфон, который упал в воду

Никакого риса и фена - в этой статье делимся с вами только эффективными советами

Когда телефон падает в воду, мысли пользователя «тонут» вместе с ним. В такой стрессовой ситуации мы часто допускаем такие ошибки, как сушка феном или контакт гаджета с рисом. Но на самом деле это может не только не помочь, но и серьезно навредить!

Почему стоит заменить этот подход, и на что - рассказываем далее вместе с ukrmedia. Все, что стоит знать о спасении телефона-«утопленника», найдете далее!

Что делать, если смартфон попал в воду?

Если ваш смартфон намок, первым делом осторожно вытрите его от лишней влаги с помощью сухой ткани или салфетки. Если устройство все еще работает, немедленно выключите его, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Метод с использованием риса может быть эффективен только в отдельных случаях, например, если вода не проникла глубоко внутрь или если смартфон имеет съемную батарею, которую можно вынуть. Однако не полагайтесь на этот способ как на универсальный.

❌ Категорически не рекомендуется сушить телефон феном. Горячий воздух может повредить внутренние контакты, расплавив их, а холодный — загнать влагу еще глубже в устройство, ухудшив ситуацию.

✔️ Вместо этого может быть полезно использовать пылесос: он способен вытянуть жидкость из телефона благодаря всасыванию, что снижает риск дальнейших повреждений.

Важно помнить, что полное высыхание влаги занимает не менее 3 суток. В течение этого времени воздержитесь от соблазна включать устройство, ведь это может привести к короткому замыканию. Также избегайте оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, поскольку это может вызвать образование конденсата, который нанесет еще больший вред.

Правильные действия после попадания смартфона в воду могут спасти устройство от серьезных повреждений. Терпение и осторожность, такие как избегание фена и солнца, вместе с использованием пылесоса, повышают шансы на успешное восстановление.