Как обрезать деревья и кустарники в саду: стрижём плодово-ягодные с умом

Зеленые насаждения на даче нуждаются практически в круглогодичном уходе. Опытные садоводы никогда не забывают о своевременной «стрижке» деревьев и кустарников. И нужно это отнюдь не только из эстетических соображений. Ситифермер Сергей Ермошин объяснил, для чего именно важно проводить обрезку.

«Как правило, многие дачники запускают деревья, отпускают их в рост и не следят за этим. Отсюда и урожайность падает, и удобство сбора урожаев тоже страдает», — говорит эксперт.

Режьте, но по правилам

Высота кроны плодовых деревьев не должна превышать 3—3,5 метров. Это максимальная высота, чтобы можно было собирать фрукты и ягоды комфортно. Само собой, без лестницы при сборе урожая будет не обойтись, но хотя бы не придется вставать на цыпочки и пригибать ветви в попытке дотянуться до яблок, вишни или слив.

Фактически крона должна выглядеть как небольшой треугольник, расходящийся вверх. Обязательно удаляются ветки, которые направлены в центр ствола, и формируется такая круговая крона. Грубо говоря, по форме — бокал для «мартини».

С кустарниками все куда проще. Ситифермер советует обрезать их по мере сильного разрастания, не особо «заморачиваясь с формой. Если, конечно, вы не прирожденный ландшафтный дизайнер и не стремитесь соорудить из кустов малины и смородины арт-объекты для любования. Изо всех кустарников в особо тщательной обрезке обычно нуждается только жимолость из-за ее внушительных размеров, считает Сергей Ермошин.

Профилактика после "стрижки"

После обрезания деревья становятся более уязвимыми к заболеваниям и инфекциям. Поэтому не забываем провести обязательную обработку комплексными препаратами против парши, фитофтороза, гнили и прочих неприятностей.

«Лучше брать биологические препараты. Так мы меньше вредим пчелкам и остальным медоносным насекомым. Как правило, период действия у них покороче, но зато ими можно обрабатывать несколько раз за сезон, что будет правильно. Сейчас можно обработать, под зиму повторить к конце сентября. Весной и летом еще 3—4 обработки в сезон до плодоношения и одна — после плодоношения», — объясняет ситифермер.