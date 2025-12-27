Дикие макаки-крабоеды на тайском острове начали применять каменные инструменты в период пандемии COVID-19, когда ограничения на поездки лишили их привычной подмоги от туристов. Этот уникальный случай стал первым документально подтвержденным примером новой модели поведения, возникшей в популяции этих макак.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Primatology, ученые из Университета Чулалонгкорна в Бангкоке описали новую модель поведения макак-крабоедов (Macaca fascicularis fascicularis) на острове Ко Пед в Таиланде.

Исследователи наблюдали за этими обезьянами на протяжении десятилетий и до начала пандемии не фиксировали ни одного случая использования ими инструментов. Однако, вернувшись на остров спустя два года после локдауна, команда была крайне удивлена.

Обезьяны, которые ранее зависели от пищи, предоставляемой туристами, неожиданно столкнулись с нехваткой продовольствия в условиях пандемии. По мнению ученых, это заставило животных искать новые способы добычи пищи, что и привело к использованию каменных инструментов.

Ученые наблюдали, как двое взрослых самцов поднимали камни над головой и разбивали ими раковины устриц.

Стоит отметить, что другие виды приматов (такие как шимпанзе, капуцины и бирманские макаки) ранее демонстрировали подобное поведение. Однако макаки-крабоеды с острова Ко Пед никогда не использовали инструменты.

Более того, исследователи из Бирмингемского университета в 2018 году пытались насильно обучить этих животных раскалывать орехи камнями, но их усилия оказались безуспешными.

Новое исследование демонстрирует, что в условиях кризиса биологические родственники человека способны осваивать новые навыки, импровизировать и находить решения. Использование каменных инструментов стало важным шагом в эволюции человека.



