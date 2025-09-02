Отпуск в сентябре: 8 прекрасных мест, где тепло в начале осени

Эксперты Which? Travel назвали восемь прекрасных мест по всему миру, где тепло в первый месяц осени. Большинство из этих направлений находятся в Европе.

Например, бюджетно можно отдохнуть во французском городе Ла-Рошель, расположенном на атлантическом побережье – максимальная температура в сентябре там составляет +22°С.

Еще один отличный вариант для осеннего путешествия с ограниченным бюджетом – румынская столица Бухарест, где в сентябре температура воздуха может подниматься до +25°С.

За смесью культурного и пляжного отдыха можно ехать в третий по величине город Испании – Валенсию с максимальной сентябрьской температурой +28°С.

Также сентябрь – это отличное время для посещения португальского региона Алгарви, где летом обычно очень многолюдно. В первый месяц осени температура там также может подниматься до +28°С.

Еще одно замечательное место для пляжного осеннего отдыха – греческий полуостров Халкидики, который может прогреваться в сентябре до +25°С.

Последние отголоски тепла в пасмурной Британии стоит искать в приморском городке Сидмут на побережье залива Лайм в Английском проливе, где максимальная температура в сентябре составляет +18°С.

Те, кто может позволить себе дальнее путешествие, могут отправиться за теплом в японскую столицу Токио, где в сентябре уже заметно меньше туристов, а столбик термометра может подниматься до +26°С.