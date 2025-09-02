Семейные традиции нужны, чтобы сохранить доверие и безопасность между партнёрами, сделать их по-настоящему крепкими. Как они помогают сблизиться, объяснили психологи.

Топ-10 семейных традиций, которые помогут укрепить отношения

Семейные традиции помогают выстроить фундамент для крепкого союза.

«Ритуалы и практики – это цемент для отношений, создающий общее пространство безопасности, понимания и радости. У каждой пары могут быть свои традиции, наш список – лишь пример для вашего вдохновения», – рассказала Добро.Медиа психолог Дарья Ведмицкая.

«Семейные ритуалы – это цемент для отношений». Дарья Ведмицкая, психолог

По её словам, крайне важно, чтобы традиции создавались и поддерживались обоими партнёрами. Насильное внедрение каких-то ритуалов не способствует близости, и даже наоборот – может спровоцировать лишние конфликты.

Чаще обнимайтесь

Регулярные телесные контакты очень важны: прикосновения, объятия и поцелуи утром и вечером, при расставаниях и встречах.

«Долгосрочные отношения строятся не на страсти, а на гормоне окситоцин – он отвечает за формирование эмоциональной близости, – пояснила Добро.Медиа психолог Екатерина Корендясева. – Окситоциновые связи – это наши отношения с родителями, с детьми. Для их формирования нужно часто обниматься, слышать голос близкого человека, смотреть на него, общаться».

Как укрепить отношения в паре? Первое и самое простое – прикасаться друг к другу, обниматься и целоваться.

«Хорошая семейная традиция – объятия перед сном, когда кто-то уходит на работу или возвращается домой. Это очень хороший способ создать, пробудить окситоциновую связь», – говорит Екатерина Корендясева.

Ешьте вдвоём

Хорошо помогают наладить отношения совместный завтрак, обед, ужин только вдвоём, без детей. Важно, чтобы они проходили без гаджетов и в спокойной атмосфере, когда никто никуда не спешит.

«Разделить вместе пищу – это про доверие к своему партнёру. Там вы не обсуждаете быт, а говорите только про себя как пару, мужчину и женщину: как прошёл день, ваши интересы и цели, воспоминания из детства. То есть не говорите о проблемах, а стараетесь лучше узнать друг друга», – советует психолог.

Проводите день без гаджетов

Пусть это будет один день в неделю, когда соцсети и работа отходят на второй план, и всё внимание вы посвящаете только друг другу. Кстати, всемирный День без гаджетов отмечается 5 марта. В этот день всех призывают на сутки отказаться от смартфонов и планшетов, чтобы посвятить время живому общению, активному отдыху и другим занятиям вне цифрового мира.

Формируйте общие цели и ценности

Самое важное в паре – понимать, так же мыслит мой супруг или нет, похожи ли у нас цели или ценности.

«Самое простое – спрашивать партнёра: что значит для тебя финансовый успех, любовь, доверие, забота. Задавать базовые вопросы, про которые мы часто ошибочно думаем, что второй человек понимает и ощущает всё точно так же, как мы. Но это не так. Допустим, для одного успех означает купить квартиру или машину, а для другого это может быть рождение троих детей», – отмечает психолог.

Также важно ставить общие цели. Совместная поездка за город, танцы, квиз – всё это помогает укрепить отношения.

«Раз в месяц можно вместе делать то, что интересно одному из партнёров. Он любит кататься на мотоцикле? Прокатитесь вместе с ним. А в следующий месяц вы реализуете интерес второго партнёра. Например, он любит рисовать, и вы идёте на творческий мастер-класс. Чем больше вы узнаёте друг друга – а это бесконечный процесс, – тем ближе становитесь как партнёры», – считает Екатерина Корендясева.

Подводите итоги и делайте выводы

Психолог Джулия Готтман советует спрашивать друг друга: какой момент в наших отношениях был самым счастливым в прошедшем году, а какой – трудным? Какие выводы мы можем сделать? Изменились ли твои ценности, убеждения, приоритеты, и в связи с чем? Подводить итоги можно раз в год в любую значимую для вас дату.

Научитесь проговаривать обиды

Если семейные традиции скрепляют отношения, то обиды, напротив, блокируют окситоциновую связь, разрывают контакт между людьми.

Внутри межличностного общения абсолютно нормально состояние, когда вас что-то обижает или ранит, вы злитесь на партнёра. Основная задача – избавиться от агрессии и обиды, проговорить, чего бы вы от него хотели и как себя чувствуете рядом с ним. Когда вы очень сильно злитесь, можно пожаловаться другу или в специальном чат-боте, а потом уже идти к супругу и спокойно разговаривать с ним, советует психолог.

«Чаще всего отношения распадаются из-за того, что обиды копятся, пары не могут пообщаться и как-то переварить эти переживания. Всё меньше обнимаются, реже контактируют, разговаривают. В итоге окситоциновая связь ослабевает, отношения погибают», – предупреждает Екатерина Корендясева.

Учитесь говорить о чувствах не обвиняя, добавляет психолог Валентина Голощапова. Например, лучше сказать партнёру «мне грустно, когда мы мало времени проводим вместе», а не «ты всё время занят».

«Практикуйте технику «Я-сообщений»: говорите о своих переживаниях и потребностях, а не о недостатках партнёра. Раз в неделю обсуждайте: что радовало в отношениях, а что хотелось бы улучшить, и что происходит у каждого внутри», – советует Голощапова.

Выработайте своё приветствие

То, как партнёры встречают друг друга, может определять будущее их отношений, считает психолог Билл Доэрти. Он предлагает разработать свой ритуал воссоединения, не обязательно сложный: встречать у двери и забирать сумки, обнимать и целовать в нос.

Приглашайте друг друга на свидания

Регулярные свидания, хотя бы раз в месяц, очень важны для поддержания романтики. Об этом пишет психотерапевт Сью Джонсон в книге «Обними меня крепче».

Можно пойти в то место, где было ваше первое свидание – кафе, парк, кинотеатр. Это пробуждает чувства ностальгии и нежности. Прогуляйтесь по знакомым маршрутам, где вы впервые держались за руки, говорили о будущем. Обсудите и вспомните светлые моменты совместной жизни: забавные случаи, первые слова, трогательные мелочи.

Хвалите и благодарите

Чтобы укрепить отношения, очень важно постоянное признание достижений партнёра, искренняя похвала и благодарность. Делайте это и наедине, и публично – на глазах у друзей и семьи.

«Можно завести тетрадку или коробочку с записками. Чтобы каждый мог отмечать те события совместной жизни, за которые он благодарен партнёру. Например, сегодня что-то приятное произошло или на прошлой неделе – спасибо, я рад и благодарен тебе! И вместе читать эти записки», – поделилась с Добро.Медиа психолог Анна Кашповская.

Придумайте свой праздник

Это может быть что угодно: день впервые совместно съеденной пиццы или примирения после первой ссоры. Семейные традиции – это творчество! Проявите фантазию и придумайте праздник только для вас двоих.