Витамин D крайне важен для нашего организма. Однако его синтез происходит под воздействием солнечного света, который зимой в северных широтах становится дефицитом. Кроме того, с возрастом способность к его синтезу уменьшается.

Поэтому важно включить в свой рацион продукты, которые помогут восполнить нехватку этого жизненно важного микроэлемента. Эксперты рекомендуют рыбу как отличный источник витамина D. Наибольшее его количество содержится в диком лососе, в то время как в фермерском варианте концентрация этого полезного вещества значительно ниже. Также хорошими источниками витамина D являются сельдь, рыбий жир, а также консервированный тунец и сардины.

Не стоит отказываться от сливочного масла, сметаны и сыра. Однако следует помнить, что в отличие от рыбы, в молочных продуктах витамина D гораздо меньше, поэтому употребление только масла или сыра не сможет полностью покрыть суточную норму. Полезно также добавить в рацион говяжью печень и яичные желтки.

Витамин D играет важную роль в поддержании мышечного тонуса и иммунитета, а также в росте и развитии костей. Он используется для профилактики рахита и остеопороза. Нормальное функционирование щитовидной железы, артериальное давление и свертываемость крови также зависят от этого витамина.

Недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей и детей, которые активно растут и нуждаются в «топливе» для развития организма. Нехватка этого микроэлемента также характерна для загрязненных регионов, где небо часто затянуто смогом. В группе риска находятся беременные и кормящие женщины, вегетарианцы и те, кто придерживается диет с минимальным содержанием жиров.