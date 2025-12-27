Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы зимние источники витамина D 0 406

Дом и сад
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы зимние источники витамина D

Витамин D крайне важен для нашего организма. Однако его синтез происходит под воздействием солнечного света, который зимой в северных широтах становится дефицитом. Кроме того, с возрастом способность к его синтезу уменьшается.

 

Поэтому важно включить в свой рацион продукты, которые помогут восполнить нехватку этого жизненно важного микроэлемента. Эксперты рекомендуют рыбу как отличный источник витамина D. Наибольшее его количество содержится в диком лососе, в то время как в фермерском варианте концентрация этого полезного вещества значительно ниже. Также хорошими источниками витамина D являются сельдь, рыбий жир, а также консервированный тунец и сардины.

Не стоит отказываться от сливочного масла, сметаны и сыра. Однако следует помнить, что в отличие от рыбы, в молочных продуктах витамина D гораздо меньше, поэтому употребление только масла или сыра не сможет полностью покрыть суточную норму. Полезно также добавить в рацион говяжью печень и яичные желтки.

Витамин D играет важную роль в поддержании мышечного тонуса и иммунитета, а также в росте и развитии костей. Он используется для профилактики рахита и остеопороза. Нормальное функционирование щитовидной железы, артериальное давление и свертываемость крови также зависят от этого витамина.

Недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей и детей, которые активно растут и нуждаются в «топливе» для развития организма. Нехватка этого микроэлемента также характерна для загрязненных регионов, где небо часто затянуто смогом. В группе риска находятся беременные и кормящие женщины, вегетарианцы и те, кто придерживается диет с минимальным содержанием жиров.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик объяснил, как справиться с магнитными бурями
Изображение к статье: Диетолог раскрыла методики замедления старения
Изображение к статье: Как уговорить супруга провести Новый год дома, а не в гостях?
Изображение к статье: Без стресса и сквозняков: эксперт выделил 5 ошибок при установке новогодней елки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео