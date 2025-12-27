Салли Адамс, эксперт в области здоровья и преподаватель университета Бирмингема, объяснила, что не все алкогольные напитки вызывают сильное похмелье. Правильный выбор позволит вам отпраздновать Новый год без мучительных воспоминаний о прошедшем торжестве на утро.

В интервью Daily Mail специалист рассказала, что стоит отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием конгенеров — химических веществ, образующихся в процессе ферментации алкоголя. Эти вещества придают напиткам вкус и аромат, но одновременно усиливают симптомы похмелья. Поэтому выбор напитков с меньшим количеством конгенеров может снизить риск тяжелой интоксикации.

Салли Адамс отметила, что наиболее сильное похмелье вызывает красное вино и бурбон — один из видов американского виски. В то же время, водка, джин и пиво содержат меньше конгенеров, что способствует лучшему самочувствию после их употребления. Однако важно помнить, что любой алкоголь следует пить в умеренных количествах, иначе последствия будут неприятными независимо от состава напитка. Для опьянения и похмелья важнее количество выпитого, чем вид алкоголя.

Особое внимание стоит уделить закуске, особенно если вы планируете выпить больше одной-двух рюмок. Мясо, рыба и сыр — привычные элементы праздничного стола, как и квашеная капуста. Однако все эти продукты содержат гистамин, который может усугубить похмелье. Поэтому продумывайте закуску, общайтесь с гостями за столом и помните, что все хорошо в меру.