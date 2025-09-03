Baltijas balss logotype
Восполняя дефициты: какие витамины проверить перед осенним сезоном

Люблю!
Дата публикации: 03.09.2025
womanhit
Восполняя дефициты: какие витамины проверить перед осенним сезоном

Осень — время перестройки организма. Дни становятся короче, солнца все меньше, нагрузок становится все больше. Чтобы встретить осеннюю пору в тонусе, нужно узнать, есть ли дефициты витаминов, и при наличии скорректировать их. Нутрициолог Юлия Шарапова раскрыла все карты.

Витамин Д

Самый главный витамин, он же прогормон, который мы могли получить летом — это Витамин Д. «Он осуществляет гормональное регулирование жирового и углеводного обмена, фосфорно-кальциевый обмен, может выполнять функцию прогестерона — влияние на репродуктивную систему. Стимулирует секрецию инсулина», — говорит эксперт. От уровня витамина Д зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям, к болезням сердца.

Осенью витамин Д стремительно падает. Дефицит приводит к частым ОРВИ, к усталости, осенней хандре.

Сдать нужно анализ 25(ОН) D.

Оптимум 80—100 нг/мл.

15—20 минут на солнце с открытыми руками и лицом в обед дают дополнительную прибавку витамина Д.

Железо, ферритин

Железо — это кислород для клеток. Даже при нормальном гемоглобине, могут быть пустые запасы железа — низкий ферритин. Если запасы не увеличить, то это грозит усталостью, выпадением волос, нехваткой ресурсов для поддержания иммунитета.

Нутрициолог рекомендует сдать ферритин, железо в сыворотке ОЖСС, ОАК.

Оптимум ферритина — нижняя граница — вес человека, верхняя граница 100—150 мкг/л.

«Сочетайте железосодержащие продукты (говяжья печень, красное мясо, гречка) с источником витамина С (болгарский перец, листовой салат, ягоды)», — говорит Юлия.

Витамины группы В

«Витамины В12 и В9 участвуют в синтезе нейромедиаторов, а значит, отвечают за настроение и энергию», — объясняет специалист. Если заметили слабость, апатию, начались проблемы с концентрацией, то следует проверить данные показатели и восполнить их.

В12 — от 600 и выше

В9 — от 16 нг/л

Продукты, содержащие В9 (зелень, брокколи, авокадо) лучше готовить на пару или в виде смузи.

Цинк и селен — защита иммунитета

Селен поддерживает щитовидную железу и защищает клетки от повреждений. Цинк повышает устойчивость организма к вирусам. Проверить цинк и селен можно в сыворотки крови, оптимум — середина референса.

Юлия рассказала о дуэтах, которые работают как витаминные комплексы:

  • Говяжья печень + бразильский орех (железо, витамины группы В, цинк. Селен).

  • Гречка + сладкий перец (железо, витамин С, магний).

  • Зелень листовая + оливковое масло (В9, витамин К, антиоксиданты).

  • Красная рыба + лимон (Омега3, витамин Д, витамин С).

Не ждите, когда организм начнет кричать о помощи и обращать внимание на дефициты. Восполняйте запасы витаминов заранее, сдав нужные анализы. Это поможет избежать ряда проблем со здоровьем и улучшить самочувствие в разы!

Видео