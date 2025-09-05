Baltijas balss logotype
4 вещи, за которые вы не отвечаете и зря себя накручиваете 0 394

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
4 вещи, за которые вы не отвечаете и зря себя накручиваете

Современная жизнь переполнена стрессом - дедлайны, новости, семейные проблемы. И часто мы нагружаем себя ещё больше, переживая о том, на что вообще не можем повлиять. Это прямой путь к тревожности и бессоннице. За какие 4 вещи вы точно не отвечаете и не должны это брать на себя.

Настроение других людей

Вы не способны сделать кого-то счастливым или несчастным. Да, ваши действия могут повлиять на эмоции близких, но их реакция - это только их ответственность. Подстраивать свою жизнь под чужой комфорт - большая ошибка.

Решение окружающих

Давать совет - можно. Но будьте осмотрительны, и давайте советы только тогда, когда вас об этом просят и так, чтобы не навредить. А вот жить вместо другого человека - вы не можете. Если вы решаете проблемы за кого-то, он теряет шанс научиться и получить опыт. И хуже всего - если что-то пойдет не так, вы будете виноваты.

Результат собственных усилий

Вы можете выкладываться на полную, но конечный результат зависит не только от вас. На него влияет множество факторов - от погоды до удачи. Ваша задача - делать качественно то, что в ваших силах.

Ожидания других

Чужие мечты и ожидания - не ваша ответственность. Если вы живете, чтобы оправдать ожидания родителей, друзей или коллег, то теряете собственную жизнь. Ставьте собственные цели и двигайтесь туда, куда вас зовет сердце.

Мозг часто подсовывает иллюзию, что "контроль" сделает нас спокойнее. Но это лишь трюк, который приводит к лишним переживаниям. Напоминайте себе, что ответственность у вас есть только за собственные поступки, слова и решения. Все остальное - вне зоны контроля.

Оставить комментарий

