Курение — главный фактор риска рака легких, однако не единственный. Вредное производство, окружающая среда, облучение, наследственность, а также инфекции и воспалительные процессы, включая пневмонию, бронхит и астму — все это повышает вероятность развития рака легких.

Прогнозы зависят от стадии. Если на первой стадии 5-летняя выживаемость составляет 80%, то на третьей проживут пять лет и более лишь 15% больных, а на четвертой таких останется всего 5%.

Однако есть шанс, что уже скоро люди смогут приобрести иммунитет от рака легких. В Великобритании разработали первую в мире вакцину для профилактики этого вида рака.

«Менее 10% людей с раком легких переживают заболевание в течение 10 лет и более. Но это можно изменить, если успешно бороться с раком легких на самых ранних стадиях», — комментирует один из исследователей — профессор Мариам Джамал-Ханджани из Университетского колледжа Лондона.

Как работает вакцина от рака легких

По словам ученых, клетки рака легких отличаются от нормальных: их ДНК имеют особые белки, которые образуются в результате мутаций. Уже на самой ранней стадии рака, когда он только начинает зарождаться, эти белки появляются на поверхности клеток.

А далее в дело вступает вакцина. Она содержит ряд генетических инструкций, с которыми иммунная система учится распознавать сигнальные белки на поверхности мутировавших клеток легких. Задача вакцины — научить иммунную систему распознавать поврежденные клетки и убивать их до того, как они превратятся в раковые.

Но поможет ли прививка тем, у кого уже есть рак? Как объяснили ученые, препарат в первую очередь испытают на пациентах с раком легких на ранней стадии. Этим людям уже удалили опухоль, однако у них высокий риск рецидива.

Клинические испытания начнутся летом 2026 года. Потребуется четыре года, чтобы оценить безопасность и эффективность препарата.

«Мы проведем самые строгие научные испытания вакцины и сделаем важный первый шаг к миру, где люди будут жить дольше, лучше и свободнее от страха заболеть раком легких, — уверяют исследователи. — Если испытания дадут многообещающие результаты, мы приступим к масштабным испытаниям среди людей, подверженных риску рака».

55-летний британец Грэм Дики — один из тех, кто помогает ученым в подготовке к клиническому исследованию. Грэму было всего 42 года, когда он узнал о своем диагнозе: вторая стадия рака. Мужчина никогда не курил, и это стало для него настоящим шоком.

За четыре года рак перешел в четвертую стадию. Грэму удалили часть левого легкого, он перенес более 80 курсов химиотерапии. Но когда стало понятно, что лечение не помогает, мужчина испытал на себе новый препарат, который принимает до сих пор.

«Я — доказательство того, что исследования спасают жизни. Благодаря им я смог прожить еще много счастливых лет со своей семьей», — признался Грэм.