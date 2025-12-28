Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Революция в онкологии: создана первая вакцина для предотвращения рака легких 0 156

Люблю!
Дата публикации: 28.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Революция в онкологии: создана первая вакцина для предотвращения рака легких
ФОТО: Freepik

Курение — главный фактор риска рака легких, однако не единственный. Вредное производство, окружающая среда, облучение, наследственность, а также инфекции и воспалительные процессы, включая пневмонию, бронхит и астму — все это повышает вероятность развития рака легких.

Прогнозы зависят от стадии. Если на первой стадии 5-летняя выживаемость составляет 80%, то на третьей проживут пять лет и более лишь 15% больных, а на четвертой таких останется всего 5%.

Однако есть шанс, что уже скоро люди смогут приобрести иммунитет от рака легких. В Великобритании разработали первую в мире вакцину для профилактики этого вида рака.

«Менее 10% людей с раком легких переживают заболевание в течение 10 лет и более. Но это можно изменить, если успешно бороться с раком легких на самых ранних стадиях», — комментирует один из исследователей — профессор Мариам Джамал-Ханджани из Университетского колледжа Лондона.

Как работает вакцина от рака легких

По словам ученых, клетки рака легких отличаются от нормальных: их ДНК имеют особые белки, которые образуются в результате мутаций. Уже на самой ранней стадии рака, когда он только начинает зарождаться, эти белки появляются на поверхности клеток.

А далее в дело вступает вакцина. Она содержит ряд генетических инструкций, с которыми иммунная система учится распознавать сигнальные белки на поверхности мутировавших клеток легких. Задача вакцины — научить иммунную систему распознавать поврежденные клетки и убивать их до того, как они превратятся в раковые.

Но поможет ли прививка тем, у кого уже есть рак? Как объяснили ученые, препарат в первую очередь испытают на пациентах с раком легких на ранней стадии. Этим людям уже удалили опухоль, однако у них высокий риск рецидива.

Клинические испытания начнутся летом 2026 года. Потребуется четыре года, чтобы оценить безопасность и эффективность препарата.

«Мы проведем самые строгие научные испытания вакцины и сделаем важный первый шаг к миру, где люди будут жить дольше, лучше и свободнее от страха заболеть раком легких, — уверяют исследователи. — Если испытания дадут многообещающие результаты, мы приступим к масштабным испытаниям среди людей, подверженных риску рака».

55-летний британец Грэм Дики — один из тех, кто помогает ученым в подготовке к клиническому исследованию. Грэму было всего 42 года, когда он узнал о своем диагнозе: вторая стадия рака. Мужчина никогда не курил, и это стало для него настоящим шоком.

За четыре года рак перешел в четвертую стадию. Грэму удалили часть левого легкого, он перенес более 80 курсов химиотерапии. Но когда стало понятно, что лечение не помогает, мужчина испытал на себе новый препарат, который принимает до сих пор.

«Я — доказательство того, что исследования спасают жизни. Благодаря им я смог прожить еще много счастливых лет со своей семьей», — признался Грэм.

Читайте нас также:
#медицина #онкология #иммунитет #генетика #исследования #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Красотка» возвращается: Джулия Робертс и Ричард Гир готовы к сиквелу спустя 35 лет
Изображение к статье: Привычки, которые помогают есть в удовольствие и не набирать вес
Изображение к статье: Тренер одобряет: готовим любимый десерт актрисы Энн Хэтэуэй
Изображение к статье: "Еретик". Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Что, опять!?» Новая стихия идет на Латвию - синоптики поразили прогнозом
Наша Латвия
Изображение к статье: Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвали ненавидящей детей психбольной
В мире
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео