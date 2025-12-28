Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Формула-1» подтвердила командам, что Гран-при в Мадриде состоится в 2026 году 0 86

Спорт
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Формула-1» подтвердила командам, что Гран-при в Мадриде состоится в 2026 году
ФОТО: Thought Co

Руководство Формулы-1 сообщило командам, что этап «Королевских гонок» на трассе «МадРинг» состоится в 2026 году, согласно первоочередным планам.

Об этом сообщило японское издание Auto sport Web.

По данным журналистов из Японии, подтверждение было получено после визита технических специалистов Международной автомобильной федерации (ФИА) на трассу в Мадриде, Испания.

Также, по данным издания, организаторы этапа в Барселоне рассчитывали на то, что у их коллег из столицы возникнут проблемы и Гран-при Испании-2026 состоится на трассе в Каталонии.

Длина «МадРинга» составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает ее как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии.

Читайте нас также:
#формула 1 #Испания #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой
Иконка видео
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Изображение к статье: Президент «Реала» Перес хочет перехватить Зидана у сборной Франции — источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео