Руководство Формулы-1 сообщило командам, что этап «Королевских гонок» на трассе «МадРинг» состоится в 2026 году, согласно первоочередным планам.

Об этом сообщило японское издание Auto sport Web.

По данным журналистов из Японии, подтверждение было получено после визита технических специалистов Международной автомобильной федерации (ФИА) на трассу в Мадриде, Испания.

Также, по данным издания, организаторы этапа в Барселоне рассчитывали на то, что у их коллег из столицы возникнут проблемы и Гран-при Испании-2026 состоится на трассе в Каталонии.

Длина «МадРинга» составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает ее как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии.