«Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах 0 87

Спорт
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах

«Астон Вилла» со счетом 2:1 переиграла «Челси» в матче 18-го тура английской премьер-лиги, тем самым повторив клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах — на данный момент таковых у бирмингемцев 11.

Подобного «вилланы» достигали в 1897 и 1914 годах.

Данная серия команды Унаи Эмери началась в 4-м туре общего этапа Лиги Европы победой над «Маккаби» (2:0), после этого «вилланы» разгромили «Борнмут» (4:0) и одолели «Лидс Юнайтед» (2:1). Затем команда из Бирмингема добилась успеха во встрече с «Янг Бойз» (2:1) в рамках ЛЕ, после чего в чемпионате Англии были обыграны «Вулверхэмптон» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсенал» (2:1). После этого «вилланы» одолели «Базель» (2:1) в ЛЕ, а в АПЛ добились положительного результата в противостояниях с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Теперь же эту серию пополнила победа над «синими».

В своем следующем матче «Астон Вилла» 30 декабря на выезде встретится с «Арсеналом» в рамках 19-го тура АПЛ.

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. В сводной таблице Лиги Европы команда с 15 очками также находится на третьей строчке.

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео