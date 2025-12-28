Baltijas balss logotype
Овечкин поднялся на третье место по голам в декабре, выше только Гретцки и Хоу 2 382

Спорт
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин поднялся на третье место по голам в декабре, выше только Гретцки и Хоу

28 декабря был сыгран матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ), в котором российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба позволила ему занять третье место в истории лиги по количеству голов в декабре.

Теперь на его счету 133 шайбы в 240 матчах, сыгранных в этом месяце. По данному показателю он обошёл Стива Айзермана, у которого 132 гола в 251 игре. Больше них за декабрь забивали забивали только Горди Хоу (141 шайба в 327 поединках) и Уэйн Гретцки (157 голов в 233 встречах).

Всего на счету 40-летнего Овечкина 989 шайб на данный момент с учётом матчей плей-офф, до рекорда Гретцки (1016) ему осталось забить 27 раз.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, у команды 45 баллов после 38 встреч.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
  • IB
    Inar Bertrand
    28-го декабря

    Это 912 гол в регулярке НХЛ .....это рекорд на несколько десятков лет....

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го декабря

    Беда победителя, что его потом везде поздравляют, ему везде наливают В конце концов он просто спивается и оставляет, право дальше продолжать жить и развиваться побежденному. То есть, победа она кратковременна, а в дальнейшем по жизни, выигрывает побежденный.

    1
    9

Видео