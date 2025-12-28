Baltijas balss logotype
Популярная специя неожиданно смягчила симптомы болезни нервной системы 0 548

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярная специя неожиданно смягчила симптомы болезни нервной системы
ФОТО: Unsplash

Добавка на основе шафрана снижает воспаление при болезни Паркинсона.

Добавка на основе шафрана может снижать воспаление и улучшать психическое состояние у людей с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли авторы рандомизированного клинического исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

В тройном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 92 пациента с болезнью Паркинсона. В течение 12 недель одна группа ежедневно получала 100 миллиграммов порошка шафрана, другая — плацебо. По итогам наблюдения у участников, принимавших шафран, зафиксировали значимое снижение уровня С-реактивного белка — ключевого маркера системного воспаления, а также улучшение когнитивных показателей.

Помимо этого, у пациентов снизились выраженность тревоги, депрессии и субъективного дистресса, улучшилось качество сна и уменьшилась утомляемость. Отмечены положительные изменения и в показателях качества жизни, включая подвижность, способность к повседневной активности и общее самочувствие. Побочных эффектов за время исследования зафиксировано не было.

Авторы связывают наблюдаемый эффект с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами биологически активных соединений шафрана. Они подчеркивают, что речь не идет о замене стандартной терапии, однако полученные данные указывают на потенциал шафрана как безопасного вспомогательного средства при болезни Паркинсона и обосновывают необходимость дальнейших клинических исследований.

#медицина #наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
