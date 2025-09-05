Блефаропластика: мифы и правда

Блефаропластика на сегодняшний день является самой популярной пластической операцией. С ее помощью устраняют возрастные изменения и дефекты вокруг глаз: убирают мешки, лишнюю кожу.

Хирурги обещают, что после процедуры лицо становится свежее и моложе, взгляд более открытым. Несмотря на обилие информации, блефаропластика до сих пор овеяна мифами. О том, как отличить правду от вымысла рассказала пластический хирург, эксперт по вопросам эстетики женского лица и тела Мария Хайдар.

Миф № 1. Блефаропластика проводится после 40-45 лет

Так бывает не всегда — у блефаропластики нет возрастных ограничений, и иногда есть необходимость скорректировать веки намного раньше.

Эту процедуру делают по показаниям. Ее можно выполнить и в 20 лет, если мешает грыжа под веком. Блефаропластика не всегда продиктована возрастом, чаще — генетическими особенностями.

Миф № 2. Чтобы добиться заметного эффекта, нужно делать круговую блефаропластику

Есть несколько вариантов проведения этой процедуры, и только пластический хирург может подсказать, какой из них вам оптимально подойдет.

Конечно, от круговой больше эффекта, но ее чаще используют для устранения возрастных изменений.

Если пациента беспокоит только лишняя кожа на верхнем веке, то можно ограничиться верхней блефаропластикой.

Чтобы убрать мешки под глазами и морщины внизу, хватит нижней коррекции век.

Миф №3 Блефаропластика влияет на зрение, после нее нельзя пользоваться контактными линзами

Глазное яблоко не затрагивается во время операции, поэтому можете не беспокоиться по этому поводу. Иногда даже кажется, что зрение улучшилось, потому что после удаления жировых грыж и лишней кожи снимается напряжение, уходит дискомфорт.

Контактными линзами можно пользоваться после снятия швов, это произойдет на 5-7 сутки после операции.

Миф №4. Блефаропластику можно делать всего один раз

Эффект блефаропластики сохраняется от 5 до 10 лет. После этого может потребоваться повторная операция, если есть показания.

Продолжительность результата зависит от возраста пациента, сопутствующих заболеваний, соблюдения правил реабилитации, вредных привычек, опытности врача.

Миф №5 Форма глаз после блефаропластики меняется, а взгляд становится чужим

Блефаропластика, выполненная профессионально, никогда не исказит естественную форму глаз и выражение лица.

«Кукольный» или «удивлённый» взгляд после операции — это некорректная работа хирурга, когда он удалил слишком много кожи или неправильно рассчитал анатомические пропорции.

Чтобы поменять форму глаз, проводится другая операция – кантопексия. После блефаропластики разрез глаз остается прежним, но убирается лишняя кожа вокруг и грыжи.

Миф №6 Восстановление после блефаропластики болезненное и долгое

В среднем реабилитация после блефаропластики занимает пару недель. На 5-7 сутки обычно снимают швы, через 14 дней проходят все синяки.

Некоторые пациенты уже после снятия швов выходят на работу и ведут привычный образ жизни.

Миф №7 Швы остаются заметными, после нельзя делать макияж

Швы после блефорапластики практически незаметны, потому что хирурги перед операцией размечают веко так, чтобы рубец остался в естественной складке. Через 3-4 месяца его будет не найти, даже если стараться.

Косметикой можно пользоваться после снятия швов, когда рубец затянулся.

Важно помнить, что для лучшего результата после операции необходимо следовать рекомендациям специалиста по уходу за швами и областью вокруг глаз. Это поможет избежать осложнений и минимизировать видимость рубцов в дальнейшем.

Миф №8 Блефаропластика — опасная операция, после нее не закрываются глаза

Это не миф, а осложнение после блефаропластики, при котором глаз закрывается не полностью. Оно называется лагофтальм и возникает, если хирург удалил слишком большой кожной лоскут века.

При легкой форме обычно делают инъекции для растяжения кожи. Если это не помогает, то проводят повторную операцию по наращиванию века. Но если хирург настоящий профессионал, вы ему доверяете, хорошо знакомы с результатами его работы, то подобное не случится.

Миф №9 Блефаропластика приводит к быстрому старению кожи век

Старение кожи зависит от её эластичности и концентрации коллагена в клетках. Это внутренние процессы в организме, а хирургическая операция, направленная на изменение внешнего вида, не может никак на них повлиять.

На качество кожи влияют косметологические процедуры. Вы можете ими воспользоваться после блефаропластики, чтобы результат от операции сохранился подольше.

Миф №10 Блефаропластика дает мгновенный результат омоложения всему лицу

Результаты блефаропластики становятся заметны со временем, по мере заживления швов.

На нижнюю и верхнюю треть лица блефаропластика повлиять не может, и возрастные изменения остаются. Но вся периорбитальная область, средняя треть, становится заметно моложе.

Но возможно из-за того, что глаза привлекают внимание, создается впечатление, что помолодело все лицо.

swjournal