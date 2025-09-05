Нельзя рождаться и умирать: что известно про уникальный город в Норвегии

В мире существует множество интересных стран со своими особенностями и необычными запретами. Сегодня рассмотрим, в какой стране запрещено умирать.

Ответ кроется в Норвегии, а именно - в небольшом поселении Лонгйир на норвежском острове Шпицберген. Он расположен в Северном Ледовитом океане и отдален от Северного полюса всего на 1300 км.

В этом уникальном месте можно насладиться потрясающими видами. Это единственное место на нашей планете, где северное сияние наблюдается даже днем.

Существование этого города является главной причиной, почему в Норвегии запрещено умирать, а именно - в этом регионе.

Уже много десятилетий на этом острове запрещено хоронить людей. Причина кроется в вечной мерзлоте. Тела, похороненные в земле Шпицбергена, не разлагаются и могут сохранять инфекционные вирусы, например, испанку. В перспективе это может привести к эпидемии на острове.

В связи с этим умирающих людей эвакуируют на материковую часть страны, чтобы избежать санитарных последствий.

Рожать на этом острове также нельзя. Женщин на поздних сроках беременности (после 36-й недели) отправляют на материк.

Дело в том, что в местной больнице нет полноценного родильного отделения и специалистов для принятия родов, особенно если возникнут осложнения. Экстремальный арктический климат, полярная ночь и удаленность от "большой земли" значительно затрудняют эвакуацию, если что-то пойдет не так.

Стоит отметить, что на священном острове Миядзима в Японии тоже нельзя умирать или рожать. Так как считается, что это осквернит землю храма. Но именно в Лонгйире это обосновано серьезными климатическими причинами.