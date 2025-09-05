Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В матери годится: почему мужчины выбирают женщин постарше 0 528

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
В матери годится: почему мужчины выбирают женщин постарше

Раньше у типичного 65-летнего мужчины была, по крайней мере, одна серьезная проблема со здоровьем. Если он был женат на 60-летней женщине, то она была физиологически на десять лет моложе, здоровее и энергичнее, физически и умственно. Женщины живут на пять лет дольше, чем мужчины, а мужчины умирают раньше. Текущие исследования свидетельствуют о том, что это вызвано физиологией, а не образом жизни. Так и получается, что человек, выбирающий женщину старше, женится на человеке с таким же физиологическим уровнем.

Многих мужчин привлекают женщины моложе. Это связано с физической привлекательностью, хотя некоторые ценят молодых спутниц за то, что они смотрят на них как на взрослых, целеустремленных и, следственно, больше к ним прислушиваются.

В противовес этому существуют и другой тип мужчин, которые выбирают женщину старше. Что привлекает мужчин в женщинах, которые порядком старше? Рассказываем о главных мотивациях таких партнеров.

1. Сексуальная совместимость

Половые гормоны у мужчин достигают пика в 18 лет, а у женщин — в начале 30. Конечно, существует больше факторов, чем просто сексуальная привлекательность, но давно замечено, что многие мужчины теряют невинность с женщинами старше.

2. Осознанное воспитание детей

Воспитание труднее и напряженнее, чем многие думают. Это требует большого понимания и невозмутимости. С женой старше сохранять спокойствие и совместно решать проблемы с ребенком будет проще.

Сегодня, благодаря пренатальным исследованиям, у большинства женщин появилась возможность родить здорового ребенка даже в 40 лет. Так что возраст в детородности женщины не играет роли.

3. Мудрость

С возрастом у человека появляется (должна) житейская мудрость: с женщинами старше легче найти общий язык, они редко устраивают истерики из-за мелочей. Жениться на женщине старше – связать судьбу со зрелым человеком.

4. Семейный доход

Женщины старше тридцати состоятельнее, чем двадцатилетние. Так женитьба только повышает шансы, что женщина будет вносить больше денег в семейный бюджет.

Некоторые мужчины женятся на владелицах крупных компаний, чтобы не только получать советы по карьере, но и, возможно, чтобы они помогали им продвигаться по карьерной лестнице.

5. «Но люди будут думать обо мне плохо!»

Должны ли мужчины задумываться о возрасте? При выборе жены важна совместимость: сексуальная, межличностная, в ценностях. Если вы добро относитесь друг к другу, любите, чувствуете себя прекрасно рядом, то задаетесь ли вы вопросом — сколько лет вашему партнеру?

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 93
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 130
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 131
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 141

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 1
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 9
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 89
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 52
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 59
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 2
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 1
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео