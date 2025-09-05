В матери годится: почему мужчины выбирают женщин постарше

Раньше у типичного 65-летнего мужчины была, по крайней мере, одна серьезная проблема со здоровьем. Если он был женат на 60-летней женщине, то она была физиологически на десять лет моложе, здоровее и энергичнее, физически и умственно. Женщины живут на пять лет дольше, чем мужчины, а мужчины умирают раньше. Текущие исследования свидетельствуют о том, что это вызвано физиологией, а не образом жизни. Так и получается, что человек, выбирающий женщину старше, женится на человеке с таким же физиологическим уровнем.

Многих мужчин привлекают женщины моложе. Это связано с физической привлекательностью, хотя некоторые ценят молодых спутниц за то, что они смотрят на них как на взрослых, целеустремленных и, следственно, больше к ним прислушиваются.

В противовес этому существуют и другой тип мужчин, которые выбирают женщину старше. Что привлекает мужчин в женщинах, которые порядком старше? Рассказываем о главных мотивациях таких партнеров.

1. Сексуальная совместимость

Половые гормоны у мужчин достигают пика в 18 лет, а у женщин — в начале 30. Конечно, существует больше факторов, чем просто сексуальная привлекательность, но давно замечено, что многие мужчины теряют невинность с женщинами старше.

2. Осознанное воспитание детей

Воспитание труднее и напряженнее, чем многие думают. Это требует большого понимания и невозмутимости. С женой старше сохранять спокойствие и совместно решать проблемы с ребенком будет проще.

Сегодня, благодаря пренатальным исследованиям, у большинства женщин появилась возможность родить здорового ребенка даже в 40 лет. Так что возраст в детородности женщины не играет роли.

3. Мудрость

С возрастом у человека появляется (должна) житейская мудрость: с женщинами старше легче найти общий язык, они редко устраивают истерики из-за мелочей. Жениться на женщине старше – связать судьбу со зрелым человеком.

4. Семейный доход

Женщины старше тридцати состоятельнее, чем двадцатилетние. Так женитьба только повышает шансы, что женщина будет вносить больше денег в семейный бюджет.

Некоторые мужчины женятся на владелицах крупных компаний, чтобы не только получать советы по карьере, но и, возможно, чтобы они помогали им продвигаться по карьерной лестнице.

5. «Но люди будут думать обо мне плохо!»

Должны ли мужчины задумываться о возрасте? При выборе жены важна совместимость: сексуальная, межличностная, в ценностях. Если вы добро относитесь друг к другу, любите, чувствуете себя прекрасно рядом, то задаетесь ли вы вопросом — сколько лет вашему партнеру?