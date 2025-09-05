Baltijas balss logotype
Вещи, которые без слов скажут о мужчине больше, чем он сам

Люблю!
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Вещи, которые без слов скажут о мужчине больше, чем он сам

Мораль призывает не вешать на людей ярлыки. Однако нужно все равно определяться с тем, кому стоит доверять, а кому – нет, с кем есть смысл пробовать отношения.

Рассказываем о моментах в общении, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать о мужчинах правильные выводы.

1. Внешний вид

Не зря говорят, что «встречают по одежке». 80% того, что вы транслируете, не относится к тому, что вы говорите. Внешний вид — не только деньги и статус. Это еще рассказ о том, есть ли у человека вкус, воспитание, достаточно ли он опрятен, как он относится к нормам и правилам, чем он занимается в жизни и т.д.

Никто не ждет, а большинство даже и не хочет, чтобы мужчина, например, делал маникюр, но опрятные, чистые руки еще никому не мешали. Этими руками он ест, обнимает любимую женщину, гладит детей и т.д.

Почему он не заботится о том, чтобы его прикосновения были приятны? Многим женщинам не так важно, чтобы мужчина был сказочно богат. Но и с человеком, который в дорогой ресторан придет в старом спортивном костюме и разбитых кедах, не каждая захочет иметь дело.

2. Темы его разговоров

Обратите внимание на то, о чем мужчина говорит. Чаще он рассказывает о себе, рассказывая не о себе.

Кто его друзья? Какие качества он уважает? Какие темы его увлекают? Обратите внимание на то, какую мораль он выносит из его историй. Там, где один человек поймет, что нужно уметь ставить окружающих на место и изощренно мстить, другой человек поймет, что нужно уметь прощать.

Слушайте не о том, что он ходил в горы, например, а о том, в каких обстоятельствах и с кем он туда ходил, как он отзывается об этих людях. Если это его близкие и он говорит о них плохо, то будьте уверены, о вас за спиной, он тоже молчать не станет. Если не считает, что должен что-то родным, то и вам на другое отношение претендовать не стоит.

3. Общение с теми, кто ниже него по статусу

Общение с теми, кто слабее, показывает отношение к людям в целом, воспитание, самоуверенность, эго и т.д.

Кажется, если мужчина учтив с вами, то не так важно, что он нахамил официанту. Но если это есть в его поведении, то нетрудно предугадать, как он отнесется к вам, когда привыкнет, что вы рядом или если вы окажетесь в слабой позиции.

Конечно, это еще не все и есть масса других факторов, которые помогут распознать достойного, либо не очень достойного мужчину. Но по этим моментам уже можно обозначить для себя важные детали его характера. Слушайте ваш внутренний голос, он не обманет.

