Из чего состоит рацион долгожителей?

Меню среднестатистического человека включает в себя достаточное количество продуктов, которые прошли технологическую обработку, насыщены жирами и сахаром. Поэтому назвать такой рацион здоровым достаточно сложно.

Также неправильные пищевые привычки сказывают на общем состоянии здоровья, провоцируют проблемы с весом и функционированием тех или иных органов. Все это приводит к снижению качества и продолжительности жизни.

В то же время существуют, так называемые, «голубые зоны» – регионы, которые славятся количеством своих долгожителей. В этот список входят Сардиния, Окинава, Икария, Никоя, Лома-Линда, расположенные в разных частях света и не похожие друг на друга в отношении климатических условий, культуры и кулинарных традиций. Общая их черта – высокая продолжительность жизни.

Обратив внимание на этот единый знаменатель для разных стран, ученые решили внимательно изучить местные диеты. И на основании полученной информации они определили группы продуктов, которые есть в рационе долгожителей.

Так, в рационе долгожителя должны быть бобовые. Конкретный вид определяется личными предпочтениями и распространенностью продукта в регионе проживания человека. Необходимо обратить внимание и на картофель, разные сорта которого могут похвастаться полезными свойствами. Например, в Греции распространен белый картофель, способствующий снижению уровня холестерина и препятствующий возникновения на стенках сосудов холестериновых бляшек.

Чеснок по праву считается мощным природным лекарством. По данным некоторых исследований его потребление в пищу способно снизить риск развития ряда возрастных заболеваний. А антиоксиданты и противовоспалительные свойства предотвращают рак, диабет, сердечно-сосудистые патологии.

Потребление оливкового масла первого холодного отжима помогает контролировать вес, положительно влияет на давление и даже позволяет снизить вероятность развития у человека онкологических заболеваний.

Жирная рыба, а особенно лосось, следует включить в рацион для поддержания здоровья сердца. Еще этот продукт уменьшает хронические воспаления. Антиоксидант ликопин, содержащийся в помидорах, также обладает противовоспалительными свойствами, поэтому их потребление позволяет нормализовать давление, снизить риск метаболического синдрома. А бета-каротин может снизить риск развития опухолей.

Нельзя обойти стороной и авокадо. Согласно исследованиях, у людей, в чьем рационе он присутствует на постоянной основе, снижается уровень холестерина, они лучше контролируют свой вес, тем самым уменьшая вероятность ожирения.