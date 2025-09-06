Не только в офис: как и с чем носить юбку-карандаш в этом сезоне

Юбка-карандаш давно перестала быть символом строгого дресс-кода. Сегодня этот фасон легко подстраивается под разный стиль: от классического до спортивного, от вечернего до кэжуал. Главное — правильно выбрать длину, ткань и сочетания, чтобы подчеркнуть фигуру, но не выглядеть скучно, карандаш может стать универсальной базой гардероба и подчеркнуть индивидуальность. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут обновить взгляд на эту классику.

Играйте с материалами и текстурами

Юбка-карандаш больше не ограничивается строгой костюмной тканью. Попробуйте варианты из денима, кожи, трикотажа или твида: они меняют настроение образа и дают простор для экспериментов. «Например, кожаная юбка сочетается с объемным свитером и ботфортами, создавая дерзкий городской стиль, а твидовая — с рубашкой или свитшотом для уютного „офисного кэжуал“. Трикотажный карандаш удобен для прогулок и командировок — он не сковывает движений и смотрится современно», — говорит эксперт.

Экспериментируйте с длиной и посадкой

Классическая длина до колена — беспроигрышный вариант, но сейчас в моде и миди, и даже макси. Высокая посадка подчеркивает талию и визуально вытягивает силуэт, а низкая дает расслабленный эффект в стиле 90-х. Девушкам невысокого роста подойдут юбки с небольшим разрезом спереди или сбоку — они добавляют легкости и динамики. Если хочется создать акцент на ногах, выбирайте модели с асимметрией или необычной линией низа — или даже с брюками. Правильная длина помогает не только скорректировать пропорции, но и задать нужный характер образа.

Смело сочетайте с оверсайзом

Юбка-карандаш и приталенная блузка — классика, но стилисты советуют ломать стереотипы и носить этот фасон с объемными вещами. Джемперы, худи, жакеты оверсайз и даже куртки-бомберы создают модный контраст. «Такой прием особенно актуален для повседневных образов и делает строгую юбку более расслабленной. Сочетание с массивной обувью — кроссовками или ботинками на тракторной подошве — добавляет современности. Это отличный способ носить юбку-карандаш даже тем, кто избегает классики», — рассказывает стилист.

Добавляйте аксессуары и обувь с характером

Юбка-карандаш — идеальный фон для ярких деталей. Пояс на талии подчеркнет фигуру, массивные украшения придадут динамику, а цветная сумка или платок добавят акцентов. Вечером замените строгую обувь на босоножки на тонких ремешках или лодочки — и образ сразу станет нарядным. Кэжуал-луки легко оживят кеды, челси или лоферы. Универсальность фасона позволяет обыгрывать его по настроению: от минимализма до яркой эклектики.

Выбирайте цветные и принтованные модели

Не ограничивайтесь черным и серым: в моде насыщенные оттенки — бордо, изумруд, кобальт, а также клетка, полоска и абстракции. Цветная юбка-карандаш может стать главным акцентом гардероба и заменить привычные брюки. Сдержанные топы в базовых оттенках уравновесят яркий низ, а монохромные комплекты добавят элегантности. Такой прием работает даже в офисе: достаточно выбрать спокойные тона или классический принт.