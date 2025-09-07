Отрицательная калорийность: правда или миф? Cписок продуктов и идеи блюд

Как худеть вкусно и без вреда для здоровья? Публикуем список продуктов с низкой калорийностью, а также рассказываем, что из них можно приготовить.

Есть теория, что существуют продукты, на переработку которых организм тратит больше калорий, чем получает. Это связано с высоким процентом содержания воды в продукте, пишет dobro.press.

Отрицательная калорийность: правда или миф

«Продукты с отрицательной калорийностью – это миф, который заключается в том, что они якобы требуют больше энергии на переваривание, чем содержат в себе, – рассказала клинический нутрициолог Елена Тууль. – Термина “отрицательная калорийность” в науке не существует. Правильнее будет называть такие продукты низкокалорийными».

Эксперт также сообщила, что любая диета с ограничением калорий может обеспечить снижение веса. Однако вес может вернуться – в результате похудения запускается внутренний механизм, мешающий закрепить полученный результат.

«Тело старается поддерживать определённый вес и замедляет обмен веществ, пытаясь вернуть потерянные килограммы. Человек, сидящий на диете, до бесконечности то сбрасывает вес, то набирает его», – напомнила Елена.

Вред и противопоказания

Нутрициолог предупредила, что соблюдение диеты – это стресс для психики и организма. Такой подход к здоровью вредит способности концентрировать внимание и ускоряет клеточное старение. Гораздо важнее заботиться об обмене веществ, чем просто худеть.

«Для поддержания здоровья необходим сбалансированный рацион, содержащий питательные вещества в достаточном количестве: незаменимые аминокислоты из полноценных белков, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Отсутствие даже одного из них сказывается на всех процессах, происходящих в клетке, и, следовательно, на состоянии организма в целом. Поэтому безопаснее использовать всё многообразие вкусов. Тогда будет обеспечена не только красивая фигура, но и психологический комфорт», – подытожила Елена Тууль.

Противопоказания для использования диеты, включающей низкокалорийные продукты: беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и почек, синдром избыточного бактериального роста (СИБР).

Продукты с низкой калорийностью: список

Огурцы Сельдерей Помидоры Капуста Кабачки Брокколи Редис Спаржа Цветная капуста Болгарский перец Шпинат Рукола Листья салата Укроп Петрушка Арбуз Клубника Грейпфрут Арбуз Ананас Цитрусовые Малина Яблоки Персики Шампиньоны Вешенки.

Вкусные блюда из низкокалорийных продуктов

Нижеперечисленные рецепты – это идеи вкусных перекусов, не заменяйте ими полноценные приёмы пищи. Рацион должен состоять из белков, жиров и углеводов.

Закуска из кабачка

Нарежьте молодой кабачок тонкими лентами овощечисткой. Обжарьте их на сухой сковороде две минуты до мягкости. Выложите на руколу с помидорами, посыпьте кедровыми орешками. Полейте маслом с лимонным соком, слегка поперчите.

Кстати, ранее мы рассказывали про топ-3 рецепта из кабачков в духовке и топ-5 блюд из кабачков на сковороде.

Салат из сельдерея

Нарежьте сельдерей и одно зелёное яблоко, сбрызните лимонным соком. Добавьте дроблёные грецкие орехи, полейте мёдом, слегка посолите. Перемешайте и сразу подавайте. Такой салат отлично сочетается с курицей или сыром.

Цветная капуста и брокколи с соусом

Разделите цветную капусту и брокколи на соцветия, сбрызните маслом и запекайте 20 минут при температуре 200 градусов до румяных краёв. Отдельно смешайте греческий йогурт с чесноком и паприкой. Подавайте овощи с соусом.

Малиново-творожный мусс

Разомните вилкой малину, смешайте её с диетическим творогом и греческим йогуртом до кремообразной консистенции. Добавьте ложку мёда или любого другого сахарозаменителя. Выложите в креманку, сверху украсьте ягодами и мятой.

Что ещё можно приготовить из малины – читайте в нашем материале про топ-50 идей.

Вешенки на сухой сковороде

На сухую антипригарную сковороду выложите грибы, разделённые на волокна. Жарьте пять минут на сильном огне, постоянно помешивая. Добавьте чеснок, слегка сбрызните маслом и готовьте ещё две минуты. Посыпьте зеленью.