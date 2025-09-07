Укрепляйте иммунитет осенью: 5 самых полезных видов чая

Во время простудных заболеваний и наступления холодной поры стоит задуматься об укреплении организма. Для этого существует много народных рекомендаций в виде различных настоек и отваров. Также можно прибегнуть к приему различных витаминных комплексов. Но более мягким, щадящим и вкусным способом является чай.

Наш эксперт - Сикор Катажина, инструктор-валеолог

Сама природа заложила в растения массу полезных веществ, давая нам возможность сохранять свое здоровье на долгие годы. И все, что для этого нужно — знать, как правильно употреблять витаминный чай для иммунитета. Существует много видов травяных чаев в виде чайных сборов с использованием трав, ягод, цветов или чая из определенного лекарственного растения. Рассмотрим 5 самых полезных вида чая.

Чай из плодов шиповника

Такой чай особенно полезен при умственном и физическом переутомлении, повышает устойчивость нашего организма к инфекциям и вирусам. Очень простой в приготовлении чай. На горсть плодов шиповника берем литр воды. Шиповник предварительно промыть и просушить. Воду кипятим и заливаем плоды, чтобы вода полностью покрывала шиповник. Настаиваем чай в закрытой посуде 6 часов. Далее процеживаем чай, подогреваем и добавляем по вкусу мед или сахар. Шиповник богат витамином С, Е, А, В2, железом, медью, марганцем, кремнием, фосфором. Это хорошее лекарственное средство в лечении воспалений, укрепления иммунитета. Шиповник улучшает свертываемость крови, обладает желчегонным и мочегонным эффектом.

Облепиховый чай

Облепиха считается одним из самых полезных растений на планете. В облепихе содержится вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых. Она — источник витаминов А, группы В, Н, РР, Е, сахара, дубильных и белковых веществ, пектинов, органических кислот, фитонцидов, железа, кальция, магния, фосфора. Если пить облепиху регулярно, заметно улучшится пищеварение, укрепятся стенки сосудов, повысится иммунитет. Для приготовления чая нам понадобиться 200 гр облепихи, вода – 500 мл, черный чай – 1 ч.л, мед – по вкусу. Половину ягод облепихи растолочь в пюре, добавить вторую часть ягод, чайную ложку чая и залить все крутым кипятком. Настаиваем чай в течение 5-10 минут, процеживаем и можно пить. Мед добавляйте непосредственно перед самим чаепитием.

Ромашковый чай

Ромашка считается самым мощным средством в борьбе с сезонными вирусами и инфекциями. Чай с ромашкой успокаивает нервную систему, снимает напряжение и борется с бессонницей. Готовится чай очень просто 2 чайные ложки соцветий ромашки залейте 200 мл воды и дайте настояться в течение 10 минут. Процедите, добавьте мед и подержите на водяной бане еще 20 минут. Такой чай улучшает пищеварение, снимает воспаления в органах мочеполовой системы.

Имбирный чай

Имбирь – источник витаминов и питательных веществ. Он тонизирует, укрепляет организм и дезинфицирует слизистую рта. В составе имбиря витамины А, С, В1, В2, магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк и калий, эфирные масла, аскорбиновая кислота, ретинол и другие полезные аминокислоты. На четыре чашки чая достаточно 2-3 см корня имбиря. Натрите его в заварочный чайник и вместе с заваркой залейте кипятком. Пейте имбирный чай с лимоном и медом. Этот рецепт отличное средство для профилактики и лечения простуд, улучшения пищеварения и повышения иммунитета.

Клюквенный чай

Это невероятно полезный лечебный напиток. В состав клюквы входит огромное количество полезных веществ. Это: железо, йод, цинк, кальций, калий, витамины, глюкоза, ретинол и фруктоза. Такое средство поможет при гипертонии, заболеваниях почек, сахарном диабете, простуде и депрессиях. Так же улучшает деятельность иммунной системы и улучшает состояние сосудов, делает их крепкими и эластичными.

Среди ингредиентов вам понадобится мед по вкусу, 10 листов мяты перечной, 100 г свежемороженой клюквы. Итак, первым делом необходимо смешать мед с клюквой, чтобы образовалась однообразная масса. После этого следует добавить к полученной смеси мяту и залить все это кипятком. Дать настояться 3 минуты. Его можно комбинировать с другими продуктами, например, такими как мед, облепиха, имбирь. Благодаря этим составляющим, чай становится еще более уникальным и действенным.

Клюква — это природный диуретик, напиток из этой ягоды обеспечивает мочегонный эффект. Поэтому клюквенный чай помогает вывести из организма излишек жидкости, что обеспечивает похудение. Но при этом не уменьшается уровень калия, а это очень важно.

Пейте чай и будьте здоровы!