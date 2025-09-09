Baltijas balss logotype
Почему фраза «Я не хочу» удивительно выразительна в своей простоте

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Почему фраза «Я не хочу» удивительно выразительна в своей простоте

Не умеешь — научим, не желаешь — принудим. В нашем обществе ответ «я не хочу» почти не имеет веса, и это печально, ведь такие слова редко воспринимаются всерьёз.

Во многих компаниях если ты скажешь: «Я не хочу пить» — никто не воспримет это всерьез и начнут сильнее заставлять. Если скажешь маме: «Я не хочу сейчас есть» — тебя все равно заставят! Еще и подзатыльник могут дать.

Начальнику вообще не напишешь: «Я не хочу сегодня работать». Друзьям не скажешь: «Я не хочу сегодня с вами встречаться». Жене не заявишь: «Дорогая, я не хочу идти с тобой по магазинам». Такое отторжение желания (точнее нежелания) человека порождает много лжи: «Да, я поел в школе, мам», «Виктор Петрович, не смогу сегодня выйти на работу, приболел», «У меня кошка подавилась шерстью и мне нужно ехать с ней к ветеринару, давайте перенесем встречу?» и т.д.

И это самые короткие оправдания. Чаще приходится придумывать истории на 10 страниц, где подробно расписано, почему сегодня я не пойду гулять/выйду на работу/поем/поеду с тобой куда-то (нужное подчеркнуть). Хотя можно было бы обойтись простым «я не хочу» и быть понятым. Но общество такого не понимает. Почему?

Почему мы перестали воспринимать фразу «я не хочу» как весомый аргумент? Почему обижаемся, когда нам так отвечают и забываем о том, что мы часто и сами многого не хотим? Слишком много вопросов, а ответов пока нет. Надеемся, «я не хочу» однажды станет такой же нормой, как «я заболел» — напишешь, и больше не придется ничего объяснять.

Источник: stebel

#психология
Оставить комментарий

