В Риге пройдёт крупнейший в Балтии Фестиваль устриц

13 сентября с 12:00 до 21:00 жители Риги и гости города приглашаются на 16-й Рижский фестиваль устриц, где планируется открыть 13 тысяч устриц! Это крупнейшее мероприятие такого рода в Прибалтике и одно из крупнейших в Европе.

Рижский фестиваль устриц — популярное гастрономическое мероприятие, которое два раза в год — в мае и сентябре — проходит в Berga bazārs, возле ресторана Buržujs.

Этой осенью будет организован уже 16-й Рижский фестиваль устриц, в рамках которого пройдут соревнования по быстрому открыванию устриц, гостям будет предложена обширная развлекательная программа и разнообразный ассортимент уличной еды и блюд на гриле.

Во время 16-го фестиваля устриц состоится соревнование Ostra Regal Cup между профессионалами по открыванию устриц, а также дуэли по открыванию устриц между любителями и опытными устрицеедами. В целом на фестивале будет работать 15 открывателей устриц, которые предложат гостям мероприятия попробовать 12 различных видов устриц.

Мероприятие будет вести победитель чемпионата мира по скоростному открыванию устриц Ренарс Пурмалис и создатель цифрового контента Уна Улме. В течение всего дня гостей будет развлекать иллюзионист Валдемарс Вайс, который вечером выступит со специальным магическим шоу в сопровождении звука и света.

Неотъемлемым помощником ведущих мероприятия каждый год является мим, который и в этом году будет вызывать улыбки на лицах гостей. Впервые на фестивале с особым шоу выступит талантливый тромбонист, солист, композитор Вайрис Нартишс.

Гости смогут сфотографироваться в фотобудке, созданной в соответствии с тематикой мероприятия творческим объединением «Pasaku nams» (Дом сказок). Маленьких гостей мероприятия ждут различные занятия в детской творческой мастерской — роспись ракушек, раскрашивание лиц и другие развлечения.

За музыкальное сопровождение отвечает DJ Krauklis и группа Symbionica, которые играют мультикультурную музыку в стиле даунтемпо. В состав группы входят DJ KAN и Артурс Тигулс — саксофон и эффекты.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостям фестиваля открыты все рестораны и кафе на террасах Berga bazārs. На территории мероприятия дополнительно установлены столы.

16-й Фестиваль устриц организован при поддержке при поддержке Рижского городского самоуправления.

Более подробная информация о фестивале, его программе и предложениях доступна на сайте rigaoysterfest.lv