Что происходит с организмом после 40 лет

После 40 лет наш организм начинает проходить через ряд изменений. Некоторые из них могут быть неизбежными, но другие могут быть предотвращены или замедлены с помощью, например, коррекции образа жизни.

Эксперт - Дорина Донич, д.м.н., врач акушер-гинеколог, пластический хирург, онколог, врач биорегенеративной и антивозрастной медицины

Какие изменения происходят в организме после 40 лет

Во-первых, мы начинаем терять мышечную массу и силу. Это происходит из-за падения уровня мужских и женских половых гормонов с возрастом. Чтобы предотвратить это, нам нужно заниматься физическими упражнениями и правильно питаться.

Во-вторых, после 40 лет мы становимся более подверженными различным заболеваниям, таким как гипертония, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с нашим образом жизни, но также может быть связано с генетическими факторами.

В-третьих, после рубежа в 40 лет мы теряем эластичность кожи. Это связано с уменьшением производства коллагена и эластина. Поэтому необходимо увлажнять кожу, использовать солнцезащитные средства и правильно питаться для того, чтобы сохранить здоровую кожу.

В-четвертых, после 40 лет у женщин начинает менопауза. Это происходит из-за того, что уровень женских половых гормонов снижается.

Работа мозга после 40 лет

Так же, как кожа становится менее гладкой или кости теряют плотность, наш мозг тоже меняется с течением времени. В этом смысле считается, что развитие мозга завершается примерно к 25 годам. С этого момента мозг «стареет».

В связи с этим можно было бы различать два типа старения мозга: патологическое, когда оно возникает в результате нейродегенеративного заболевания, и естественное, от которого страдает каждый организм в результате физической эволюции, пишет antiage-expert.com.

Нейропластичность - это свойство мозга модулирует восприятие как внутренних, так и внешних раздражителей, а также когнитивные функции через нейронные связи.

Но эти синаптические связи между нейронами не статичны, а изменяются с течением времени, что означает прогрессирующее ослабление когнитивных способностей.

Нормальное старение на нейрональном уровне характеризуется постепенным снижением когнитивных процессов, таких как эпизодическая и рабочая память, а также скорости обработки информации мозгом.

Несмотря на то, что количество нейронов в большинстве областей мозга, включая гиппокамп, остается стабильным, они более подвержены старению, чем другие клетки человека, что напрямую влияет на прогрессирующую потерю познавательных способностей.

В этом смысле решающее значение имеет влияние производства свободных радикалов на окислительное повреждение, поражающее мозг.

Отметим, что так называемый когнитивный резерв может смягчить вредные последствия старения. В этом смысле считается, что люди, которые стимулировали мозг в периоды детства, юности и в начале взросления, показывают лучшие когнитивные результаты, чем те, кто недостаточно стимулировал его.

Другими словами, как предполагают авторы статьи в The Harvard Gazette, у людей среднего возраста наблюдается различная скорость старения мозга. Существует вероятность того, что изменение образа жизни у молодых людей может отсрочить ухудшение когнитивных функций и защитить от появления заболеваний головного мозга в более поздние периоды жизни.

Точно так же этот когнитивный резерв, который замедляет последствия старения мозга, можно усилить с помощью физических упражнений, которые улучшат молекулярные и биологические изменения, а также поведенческие когнитивные изменения, связанные со старением мозга.

Следовательно, стимуляция мозга может иметь большее значение в замедлении старения мозга, чем так называемая нейропластичность.

Набор веса и замедление метаболизма

Как правило, с годами наш вес постепенно увеличивается. При этом многие факторы влияют на увеличение массы тела после 40 лет.

Дело в том, что примерно к 30 годам мы начинаем терять мышечную массу, из-за чего наше тело использует меньше калорий. В то же время большая часть того, что мы едим, откладывается в виде жира, а не преобразуется в энергию. Также можно наблюдать перераспределение жира: теперь его больше скапливается вокруг талии.

Тем временем метаболизм нашего тела (количество энергии, которое мы сжигаем в состоянии покоя) замедляется. У женщин гормональные изменения, сопровождающие менопаузу (снижение уровня эстрогена), также способствуют замедлению метаболизма. Однако метаболизм играет меньшую роль в увеличении веса, чем считалось ранее. Что же тогда является наиболее вероятной причиной лишних килограммов? С возрастом мы становимся менее активными, но продолжаем есть так же, как когда были моложе и активнее.

Кроме того, наш организм с возрастом хуже реагирует на инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови, — поэтому мы чаще чувствуем голод. А также развивается устойчивость к гормонам, которые сообщают нам, когда мы голодны (грелин) и когда мы сыты (лептин). Слишком много противоречивых сигналов.

Есть и другие факторы, стимулирующие набор веса:

генетическая предрасположенность (если члены вашей семьи имеют лишний вес в районе талии, у вас может быть такая же проблема);

недостаток сна (в этом случае мы едим больше, чтобы компенсировать потерю энергии);

несбалансированное питание;

психическое заболевание (во время депрессии может быть труднее оставаться активным, а некоторые лекарства, используемые в психиатрии, могут вызывать значительное увеличение веса);

побочные эффекты лекарств (стероиды, бета-блокаторы, сахароснижающие и т.д.).

Социально-экономический статус, социальные отношения и другие факторы также могут влиять на здоровье, образ жизни и поведение человека.

Сокращение мышечной массы

Мышечная масса уменьшается примерно на 3-8% за десятилетие после 30 лет, и эта скорость снижения еще выше после 60 лет. Эта непроизвольная потеря мышечной массы, силы и функции является основной причиной и фактором инвалидности людей в возрасте. Это связано с тем, что так называемая саркопения увеличивает риск падений и подверженность травмам и, следовательно, может привести к инвалидности.

Одна из причин, по которой это так опасно, заключается в том, что потеря мышечной массы коррелирует с потерей силы и повышенной слабостью.

При этом скорость потери мышечной массы у мужчин в два раза выше, чем у женщин.

Для мужчин корреляция между гормонами и потерей мышечной массы довольно проста. Считается, что падение уровня тестостерона, которое происходит естественным образом и постепенно в процессе старения, вызывает снижение синтеза мышечного белка. Именно это приводит к потере мышечной массы с возрастом.

Большинство мужчин старше 40 лет в той или иной степени осознают этот процесс. Становится все труднее нарастить мышечную массу, независимо от того, сколько вы тренируетесь, а при этом жир накапливается легче.

Для женщин связь между гормонами и мышечной массой менее очевидна. Как отметили исследователи Университета Южной Калифорнии, несмотря на резкое снижение уровня эстрогена во время менопаузы, оказывается, что снижение уровня эстрогенов не влияет на мышечную массу и скорость снижения мышечной массы у женщин не увеличивается после менопаузы.

Так чем же объясняется потеря мышечной массы у женщин после 40 лет. Хотя прямой связи может и не быть, многие симптомы менопаузы могут повысить вероятность потери мышечной массы. К ним относятся:

увеличение жировых отложений;

дефицит энергии;

недостаток мотивации;

изменения настроения;

нарушение сна.

Некоторые из них явно вызваны гормональными изменениями менопаузы, другие усугубляются ею. В любом случае, отсутствие мотивации и снижение способности к физическим упражнениям могут затруднить сохранение мышечной массы.

Риск остеопороза

После 40 лет костная ткань становится менее плотной, особенно у женщин, из-за изменения гормонов, таких как эстроген. На этом этапе повышается риск заболеть остеопорозом, поэтому важно потребление кальция, причем ежедневно и желательно из продуктов питания.

Остеопороз относится к категории так называемых «тихих» заболеваний. А поскольку его часто трудно обнаружить, его часто недооценивают. Это заболевание поражает как мужчин, так и женщин. Оно характеризуется потерей костной массы и ослаблением костной ткани, что может увеличить риск переломов.

Если остеопороз диагностируется при возникновении перелома, значит, болезнь находится уже в запущенной стадии.

Кости, наиболее подверженные риску остеопороза, - это кости бедра, таза, позвоночника, ребер, запястий и ног.

Причина остеопороза часто остается неизвестной. Однако известно, что у женщин потеря костной массы может усиливаться в период менопаузы из-за снижения выработки гормонов. У мужчин потеря костной массы происходит гораздо более плавно.

Тем не менее, есть некоторые факторы риска, на которые следует обратить внимание:

Один или несколько переломов после 40 лет;

Семейный анамнез;

Длительное лечение пероральным кортизоном;

Ранняя менопауза (до 45 лет);

Отсутствие физических упражнений;

Нехватка кальция;

Недостаток витамина D.

Чтобы снизить риски возникновения остеопороза, важно следовать этим рекомендациям:

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями;

Потребляйте достаточное количество кальция;

Употребляйте достаточное количество витамина D;

Сократите потребление кофе и алкоголя;

Не курите.

Людям в возрасте 40 лет и старше рекомендуется ежедневно принимать 1200 мг кальция и минимум 800 МЕ витамина D для предотвращения остеопороза.

Ухудшение зрения

Возможно, после 40 лет вам стало сложнее читать или фокусироваться на предметах. Это может быть пресбиопия, которой после 40 лет страдает большинство взрослых. Это состояние глаз, при котором хрусталик теряет гибкость, что затрудняет фокусировку на близких объектах.

Пресбиопия является естественной частью старения глаза.

К ее симптомам относятся:

склонность держать книгу дальше, чем раньше;

затуманенное зрение на нормальном расстоянии;

напряжение глаз наряду с головными болями при работе на близком расстоянии.

С возрастом роговица и хрусталик глаза становятся менее прозрачными, что приводит к рассеиванию света внутри глаза. Это увеличивает блики и снижает контрастную чувствительность (способность различать тонкие различия в яркости объектов), что затрудняет ночное зрение.

Возрастные проблемы со зрением, такие как катаракта, могут прогрессировать постепенно, поэтому вы можете не замечать ухудшения зрения.

Чтобы поддерживать остроту зрения, после 40 лет необходимо раз в год проверять зрение. Ранняя диагностика, наряду с лечением проблем с глазами и зрением, важна для поддержания хорошего здоровья глаз, а также для предотвращения потери зрения.

Гормональная перестройка

Изменения в организме женщины после 40 лет

В этом возрасте женщинам приходится сталкиваться с существенными гормональными изменениями.

Сразу оговоримся, что возраст менопаузы запрограммирован с рождения. Он зависит от количества ооцитов, которые есть у женщины на момент родов. Однако следует отметить, что некоторые внешние факторы могут существенно изменить его. К ним относятся: операции на яичниках, беременность, такие виды лечения, как химиотерапия или лучевая терапия, даже такие привычки, как курение.

Для женщины привычны изменения, как физические, так и гормональные, через которые проходит ее тело на каждом из жизненных этапов. Однако после 40 лет вам придется столкнуться и испытать совершенно новые ощущения и во многих случаях неожиданные.

Ответственным за эти изменения является потеря фолликулов, которая ускоряется с 37-38 лет. Фолликулы представляют собой структуры коры яичников, в которых находятся ооциты.

В свою очередь, меньшее количество фолликулов вызывает снижение выработки гормона ингибина. Этот гормон отвечает за регулирование низкой секреции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) . Между тем, лютеизирующий гормон (ЛГ) остается на нормальном уровне, а эстроген немного повышен.

Что означают эти изменения в организме женщины:

Во-первых, укорочение циклов (менее 25 дней) будет ощущаться из-за увеличения уровня ФСГ.

Позже, когда фолликулярный резерв истощается, циклы удлиняются, во многих случаях превышая 35 дней, или даже появляются периоды без менструаций — аменорея.

Во время этой фазы ановуляции женщина может испытывать симптомы, сходные с симптомами менопаузы, хотя и преходящие. Речь идет о приливах, кожных заболеваниях, сухости влагалища и перепадах настроения.

Кроме того, женщины в возрасте от 40 до 50 лет могут страдать нарушениями в органах полового тракта, вызванными или связанными с гормональными изменениями и ановуляторными циклами. Такие как, например, гиперплазия эндометрия, миомы, полипы, функциональные кисты яичников или изменения молочной железы.

Изменения в организме мужчины после 40 лет

В среднем начиная с 45 лет, у мужчин также наблюдаются гормональные изменения. Синдром дефицита тестостерона, также известный как андропауза, характеризуется постепенным падением уровня тестостерона.

Этот процесс может повлиять на вас физически — снижение мышечного тонуса и силы, усталость, бессонница, риск остеопороза, увеличение жировых отложений и т. д. — или психологически — изменения настроения, потеря сексуального влечения, эректильная дисфункция.

Кроме того, в этот период существует повышенный риск депрессии.

Увеличение размера предстательной железы, которое вызывает прогрессирующее сдавливание уретры, затрудняющее мочеиспускание, является еще одной из наиболее частых патологий в среднем возрасте.

И, наконец, больше прочих вопросов волнует мужчин на этом этапе жизни эректильная дисфункция. У нее могут быть различные причины (психологические, неврологические, медикаментозные, гормональные). Хотя наиболее распространенной причиной, особенно после 50 лет, является сосудистое происхождение эректильной дисфункции, особенно у мужчин с фактором риска (ожирение, диабет , гиперхолестеринемия, курение).

То есть, данная дисфункция может быть признаком скрытого сердечно-сосудистого заболевания.

Как продлить молодость

Если вы находитесь на этом жизненном этапе (или приближаетесь к нему), самое время начать применять эффективным методы для поддержания здоровья.

Это идеальное время для внедрения новых привычек в вашу жизнь. Вот рекомендации специалистов:

Уменьшите потребление натрия

Сократите потребление соли, в том числе, в обработанных пищевых продуктах. Натрий добавляют в пищу, чтобы сохранить ее или придать ей вкус, но он влияет на задержку жидкости. Поэтому желательно избегать супов быстрого приготовления, солений и колбас - они только мешают чувствовать сытость.

Ешьте антиоксиданты

После 40 лет имеет смысл налегать на антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и ​​овощах. Важно, чтобы у нас была разнообразная диета и чтобы вы съедали две-три порции фруктов и овощей в день, поскольку они обеспечивают необходимыми витаминами и минералами наш организм.

Избегайте насыщенных жиров

Поскольку происходят гормональные изменения, обмен веществ замедляется, и жиры уже не перерабатываются организмом так, как раньше. Поэтому избегайте употребления жареной пищи и увеличьте количество клетчатки в своем рационе для облегчения пищеварения за счет фруктов и цельных продуктов.

Пейте воду

Как и пища, нашему телу нужна вода, чтобы органы оптимально выполняли свои функции. Желательно ежедневно выпивать в среднем два литра чистой воды.

Ухаживайте за кожей

После 40 лет дерма, поверхностный слой кожи, истончается. Клеточный оборот идет все медленнее и медленнее и, ставшая более тонкой кожа, уязвима для воздействия солнца.

Кроме того, у кожи есть “память” - то есть, из-за солнечного повреждения, которое мы получили много лет назад, оно проявляется в виде пигментации во взрослом возрасте.

Что касается консистенции и эластичности кожи, коллагеновые и эластиновые волокна изменяются и их количество уменьшается, затем появляется дряблость. Кроме того, вы заметите, что ваша кожа становится сухой и появляются морщины, что связано с потерей гиалуроновой кислоты, функция которой заключается в удержании воды.

Для ухода за кожей дерматологи рекомендуют увлажнять ее питательными и увлажняющими кремами. Также желательно использовать мягкое мыло с нейтральным или кислым рН - оно не будет сушить кожу. Еще одним продуктом, который должен быть обязательным в ежедневном уходе за кожей, является солнцезащитный крем.

Уход за кожей можно дополнить пищевыми добавками на основе витаминов, минералов, коллагена и эфирных масел, таких как рыбий жир.

Примите во внимание, что ваше здоровье и благополучие важны, поэтому, чтобы внести какие-либо изменения на благо вашего тела, рекомендуется обратиться к врачам-специалистам, чтобы они могли помочь вам пройти этот переходный процесс наилучшим образом, а также предотвратить болезни, которые приходят с возрастом.

Краткие выводы

После 40 лет многие люди замечают изменения в своем организме, которые могут быть вызваны различными факторами. Например, обмен веществ может замедлиться, что приводит к набору лишнего веса. Также могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой, такие как запоры или изжога. Организм может стать более уязвимым к различным заболеваниям и инфекциям, поэтому очень важно укреплять свой иммунитет.

Однако, несмотря на все эти изменения, после 40 лет можно оставаться здоровым и активным, если вести правильный образ жизни. Регулярные физические нагрузки помогут поддерживать мышцы и суставы в хорошей форме, а также улучшат обмен веществ. Здоровое питание, богатое фруктами, овощами и полезными жирами, позволит поддерживать оптимальный вес.

Правильный режим сна и отдыха помогут восстановить силы и улучшить общее самочувствие.

Не стоит забывать и о психологическом состоянии. После 40 лет многие люди сталкиваются с такими проблемами, как стресс или депрессия. Важно уметь расслабляться, находить время для себя и заниматься хобби, которые приносят радость и удовлетворение.