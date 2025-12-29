В период рождественских праздников в Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ) был зафиксирован очень большой приток пациентов, сообщил агентству LETA руководитель клиники Алексей Вишняков.

Всего за пять дней в РВКУБ («Гайльэзерс») были приняты 1092 пациента, что примерно на 30% больше, чем обычно принимается в праздничные дни, пояснил Вишняков. В большинстве случаев пациенты обращались за помощью самостоятельно.

Большой наплыв пациентов Вишняков связывает с несколькими причинами.

Во-первых, в этом сезоне люди значительно чаще болеют респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем выросла потребность в листах нетрудоспособности среди тех, кому приходится работать в праздники, но кто не может получить такие документы у семейных врачей в праздничный период.

Во-вторых, уже привычной и серьёзной проблемой, связанной с более длительными праздничными периодами, является внезапная нехватка медикаментов у пациентов, которым необходимо регулярно принимать лекарства, например для лечения повышенного давления, диабета или для обезболивания.

В случаях, когда такие лекарства у пациентов неожиданно заканчиваются, вызывается Служба неотложной медицинской помощи. Если пациенты в течение нескольких дней не принимают необходимые им препараты, их состояние нередко ухудшается, в результате чего в больнице приходится оказывать экстренную помощь, отметил Вишняков.

Есть и хорошие новости. В этом году по сравнению с обычным в данный период было зафиксировано меньше травм и несчастных случаев. Специалист связывает это с погодными условиями и штормом, которые, вероятно, побудили жителей воздержаться от выхода из дома.

В травмпункт за пять дней обратились 221 пациент, тяжёлых политравм зафиксировано не было, поэтому с точки зрения травматизма рождественские праздники прошли спокойно, оценил он.