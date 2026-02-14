Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кому жители Латвии обязаны предъявить документы, а кого можно проигнорировать. И можно ли вместо документа показать его фото? 3 9652

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кому жители Латвии обязаны предъявить документы, а кого можно проигнорировать. И можно ли вместо документа показать его фото?

«Прочитал на вашем портале настоятельную рекомендацию не оставлять в машине техпаспорт — в случае, если машину угонят, можно или вообще лишиться страхового возмещения, либо получить, но в весьма урезанном виде.

В связи с этим у меня несколько вопросов:

  • Можно ли ездить по Латвии, не имея при себе прав и технического паспорта (если они в принципе есть, но находятся, например, дома)?

  • Достаточно ли предъявить полиции ID-карту (ее я ношу с собой всегда)?

  • Может ли быть наложено наказание, если водитель не может по просьбе полицейского в момент предъявить техпаспорт и/или права? И если да, то какое именно?

  • Если водитель просто сфотографирует упомянутые документы на телефон и в случае необходимости предъявит их (документов) фотографию, убедит ли сотрудника полиции, что документы в принципе есть, просто лежат дома? Читатель портала bb.lv»

Лина Багдоне, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

Согласно статье 25. Закона о дорожном движении (Ceļu satiksmes likums) водитель транспортного средства обязан предъявлять для проверки следующие документы:

  1. Водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность (при передвижении по территории Латвии - для водителя транспортного средства, имеющего право управлять транспортным средством определенной категории, о чем имеется запись либо в Государственном регистре транспортных средств и их водителей, либо в государственной информационной системе тракторной техники и её водителей);

  2. документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт), за исключением водителей транспортных средств, которые перемещаются по территории Латвии на транспортных средствах, зарегистрированных в Государственном регистре транспортных средств и их водителей.

За управление транспортным средством при отсутствии любого из вышеупомянутых документов, за исключением случаев, упомянутых в статье 25. ч.1., пункты 1 и 2 Закона о дорожном движении, на водителя транспортного средства может быть наложено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до двух штрафных единиц (10 евро).

В свою очередь, фотография не может рассматриваться в качестве документа, удостоверяющего личность — соответственно, не может заменить аутентичный документ.

И еще – кому надо предъявлять документы: сотрудникам полиции, пограничной службы, муниципальной службы транспортного контроля, Государственного агентства технического надзора и таможенникам. Остальным документы можно не показывать.

Читайте нас также:
#полиция #спрашиваете — отвечаем #Латвия #транспорт #безопасность #права #документы
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
10
9
1
5
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Anim
    14-го февраля

    Зачем вводить людей в заблуждение?

    Документ обязаны показывать не только сотрудникам госслужб, но и любому продавцу при покупке сигарет и алкоголя, при входе в игральные залы и казино и ещё много где!

    ЗАКОНЫ изучите прежде чем публиковать статейки.

    38
    1
  • IB
    Inar Bertrand
    14-го февраля

    Обязательно отдавать документы или можно их держать в своих руках ?

    27
    2
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Ну, тогда уж могли написать, кто и когда имеет право останавливать на дорогах.

    50
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео