«Прочитал на вашем портале настоятельную рекомендацию не оставлять в машине техпаспорт — в случае, если машину угонят, можно или вообще лишиться страхового возмещения, либо получить, но в весьма урезанном виде.

В связи с этим у меня несколько вопросов:

Можно ли ездить по Латвии, не имея при себе прав и технического паспорта (если они в принципе есть, но находятся, например, дома)?

Достаточно ли предъявить полиции ID-карту (ее я ношу с собой всегда)?

Может ли быть наложено наказание, если водитель не может по просьбе полицейского в момент предъявить техпаспорт и/или права? И если да, то какое именно?

Если водитель просто сфотографирует упомянутые документы на телефон и в случае необходимости предъявит их (документов) фотографию, убедит ли сотрудника полиции, что документы в принципе есть, просто лежат дома? Читатель портала bb.lv»

Лина Багдоне, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

Согласно статье 25. Закона о дорожном движении (Ceļu satiksmes likums) водитель транспортного средства обязан предъявлять для проверки следующие документы:

Водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность (при передвижении по территории Латвии - для водителя транспортного средства, имеющего право управлять транспортным средством определенной категории, о чем имеется запись либо в Государственном регистре транспортных средств и их водителей, либо в государственной информационной системе тракторной техники и её водителей); документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт), за исключением водителей транспортных средств, которые перемещаются по территории Латвии на транспортных средствах, зарегистрированных в Государственном регистре транспортных средств и их водителей.

За управление транспортным средством при отсутствии любого из вышеупомянутых документов, за исключением случаев, упомянутых в статье 25. ч.1., пункты 1 и 2 Закона о дорожном движении, на водителя транспортного средства может быть наложено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до двух штрафных единиц (10 евро).

В свою очередь, фотография не может рассматриваться в качестве документа, удостоверяющего личность — соответственно, не может заменить аутентичный документ.

И еще – кому надо предъявлять документы: сотрудникам полиции, пограничной службы, муниципальной службы транспортного контроля, Государственного агентства технического надзора и таможенникам. Остальным документы можно не показывать.