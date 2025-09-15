Baltijas balss logotype
Как защитить кожу осенью: лучшие увлажняющие кремы для холодной поры 0 171

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
womanhit
Как защитить кожу осенью: лучшие увлажняющие кремы для холодной поры

Осень приходит не только с романтикой золотых листьев, но и с резкой переменой погоды: ветер, перепады температур, сухой воздух в помещениях. Все это моментально отражается на лице: кожа теряет влагу, появляется ощущение стянутости, шелушения и раздражения. Важно правильно выбрать уход и адаптировать привычные средства. Косметолог Ирина Созинова дала советы, которые помогут встретить осень с сияющей кожей.

Выбирайте текстуры, которые защищают

Осенью коже нужно не только увлажнение, но и защита от холода и ветра. Легкие летние флюиды и гели лучше оставить до весны: в это время года стоит обратить внимание на плотные кремы и эмульсии с липидами, маслами и керамидами. «Они создают барьерную пленку, которая помогает удерживать влагу и защищает от агрессивной среды. Хорошо работают формулы с ши, жожоба, авокадо и скваланом», — говорит эксперт.

Делайте ставку на гиалуроновую кислоту и пантенол

Ключевые компоненты осеннего ухода — гиалуроновая кислота, пантенол, алоэ вера, ниацинамид. Гиалурон удерживает влагу в глубоких слоях кожи, пантенол и алоэ успокаивают и снимают раздражения, а ниацинамид помогает коже восстановить естественный барьер. В осенний период особенно ценны сыворотки, которые наносятся под крем — они усиливают эффект увлажнения.

Обратите внимание на кремы с антиоксидантами

Осенью возрастает нагрузка на кожу из-за отопления и городского смога. «Антиоксиданты (витамины С и Е, коэнзим Q10, экстракты зеленого чая) помогают нейтрализовать свободные радикалы и защитить клетки от старения. Такой уход не только увлажняет, но и делает кожу более устойчивой к агрессивным факторам внешней среды», — утверждает врач.

Обновите вечерний уход

Осень — лучшее время для восстановления кожи. Ночью она активно обновляется, поэтому вечерний крем может быть питательным, с пептидами и маслами. Вечером полезно наносить крем более толстым слоем, чтобы устроить коже мини-маску. Не забывайте о бальзаме для губ и питательном креме для кожи вокруг глаз — эти зоны страдают от холода первыми.

Используйте увлажнители воздуха и не забывайте про SPF

Осенью мы больше времени проводим в помещениях с сухим воздухом — поэтому стоит завести увлажнитель. Он поможет кремам работать эффективнее. И не игнорируйте SPF: осенью солнце менее активное, но ультрафиолет продолжает разрушать коллаген и провоцировать пигментацию. Легкий крем с солнцезащитой 20-30 — обязательный элемент утреннего ухода.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
