Отношения на одну ночь: почему секс без обязательств не так хорош, как кажется

Секс без обязательств в последнее время пропагандируется не только в многочисленных реалити-шоу, но и в фильмах, сериалах, видеоблогах. Сторонники такого вида отношений в реальной жизни уверены, что облегчают жизнь себе и партнеру, встречаясь лишь ради обоюдного удовольствия. Однако на деле «легкий» интим оборачивается пустотой и горечью, не говоря уже о более серьезных последствиях. Сексолог Екатерина Макарова рассказала, в чем его опасность.

«Открытый» брак — тоже из этой оперы

«Мне ли, как сексологу, не знать, как часто у аудитории, измученной семейными сексуальными дисгармониями, возникает запрос на секс без обязательств. Ведь сколько мучений вокруг этого простого и приятного вопроса! Часто нужно уговорить пару, замотивировать, иногда открыто угрожать разводом или изменой, чтобы тебе позволили просто удовлетворить биологическую потребность», — говорит медик.

Порой супруги, прожившие в браке довольно долго, начинают относиться к интиму не как к способу доставить удовольствие себе и партнеру, а как к обыденному обязательству, а то и методу манипуляции. А это зачастую путь в один конец — охлаждение и развод. И вот тогда многие находят более подходящий, на их взгляд, выход, — секс на стороне по взаимной договоренности. Остается лишь найти любовника/любовницу, согласных на такую связь. И в этом, как правило, проблем нет. Но они начинаются позже.

«У такого одноразового скороспелого секса часто интереса хватает на один раз. Любовники разогревают себя фантазиями, предвкушая удовольствие, потом встречаются, чтобы понять, что оргазм — не машинка, завел и поехал. Да и партнер по сексу — такой же человек, как и твой партнер по отношениям, нуждающийся в понимании, внимании, заботе. Часто такой поспешный интим либо разочаровывает человека, либо вызывает быстрое пресыщение. Один раз еще сойдет, а вот второй раз уже скучно», — предупреждает сексолог.

Давай сделаем это по-быстрому

Speed dating (быстрые знакомства), онлайн-приложения для интимных встреч широко распространены и едва ли скоро выйдут из моды при нынешнем ритме жизни. Познакомились, развлеклись в постели, попрощались — схема с виду рабочая. Для тех, кто не намерен создавать семью и наживать общее имущество, идеальна. Но как бы не так. Екатерина Макарова напоминает, что на одной физиологии далеко не уедешь. Качественный секс, который принесет еще и эмоциональное удовлетворение, подразумевает не только незамысловатые телодвижения и вздохи.

«Чисто физиологически, чтобы возбуждение уверенно набирало обороты, нужно, чтобы партнеры были настроены друг на друга, представляли сексуальный сценарий встречи, имели опыт взаимодействия друг с другом. Все это нарабатывается со временем в постоянном партнерстве, а не падает с неба, как бонус за смелость решиться на отчаянную связь.

Психологический настрой не менее важен, ведь доверие к партнеру и ощущение безопасности дают возможность сосредоточиться на самом процессе, а не на тревожных мыслях по поводу инфекций, незапланированной беременности или случайной дескредитации тебя этой связью», — продолжает эксперт.

Ну и не стоит забывать, что сексуальная успешность — это на одну треть конституционально-физические данные и на две трети — сексуальное влечение, наше либидо. И это лукавое либидо не возникает просто так, о нет, оно подпитывается ощущениями от общения именно со своим партнером, его реакциями на тебя, обратной связью, которую ты получаешь. А если для тебя это «проходящий» мимо человек, с которым через неделю-другую даже здороваться не станешь, то едва ли можно говорить о бабочках в животе.

«Ищите возможности договориться со своим партнером, развивайте интимные ценности, будьте чутки и внимательны, и для сексуального успеха вам не потребуется ничего, кроме своей половинки», — заключает сексолог.