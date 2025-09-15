Baltijas balss logotype
Правда жизни: факты о браке, о которых многие узнают слишком поздно

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Правда жизни: факты о браке, о которых многие узнают слишком поздно

Брак — не только роскошная свадьба, ужины при свечах и романтические прогулки. Особенно если вы не так уж и долго пробыли вместе со второй половинкой, прежде чем обменяться кольцами и клятвами.

Психолог Марк Трэверс рассказывает, к чему новые супруги оказываются не готовы, даже если до заветных «да» они считали себя самыми счастливыми, понимающими и терпеливыми влюбленными.

1. Любовь — не все, что нужно для счастливого брака

Бабочки в животе, горящие глаза и страсть — этого недостаточно для выстраивания крепких, гармоничных и долговечных отношений.

Вступая в брак с человеком, вы должны быть уверены, что будете счастливы друг с другом при разных обстоятельствах, в том числе стрессовых.

Выдержат ли ваши чувства болезни, расстояния, безденежье? Считаете ли вы потенциального супруга или супругу лучшим другом? Верите ли во вторую половинку? Желательно, чтобы ответы на все эти вопросы были положительными.

2. Придется часто спорить

Ссоры неизбежны, и даже в идеальных парах, образованных интеллигентными и заботливыми партнерами. Многие ошибочно полагают, что конфликты — исключительно негатив. Мол, если вы действительно любите друг друга, то совместная жизнь должна протекать тихо и мирно. Но нет, это не так!

Ваши мнения со второй половинкой не будут всегда совпадать. В какой-то момент вы не сойдетесь в планах на отпуск или захотите покрасить стены в квартире в разные цвета. И это нормально! Главное в подобных ситуациях — спокойно поговорить и услышать друг друга.

3. Партнер не будет удовлетворять все ваши потребности

Муж и жена не обязаны быть всем друг для друга, поэтому не нужно ожидать от партнера невероятной многозадачности и удовлетворения всех ваших потребностей. А он, соответственно, не должен рассчитывать на вашу стопроцентную отдачу.

Если вы хотите пойти на курсы по изучению китайского языка или заняться большим теннисом, а вторая половинка воротит нос от вашей затеи, ТО не обижайтесь: нет ничего постыдного в раздельных увлечениях и отличных взглядах на какие-то вещи.

4. Брак не будет «работать» без ваших усилий

Над отношениями нужно работать. И речь не о подарках на годовщины или об исполнении супружеского долга, а о регулярной заботе и внимании, в том числе к мелочам. Очень важно верить друг в друга, приходить на выручку, даже если об этом не просят, поддерживать страсть в отношениях, в конце концов. Устраивать интригующие свидания даже спустя несколько лет после заключения брака, делать друг другу комплименты, выходить в свет, несмотря на усталость и плотный график.

5. Вы с партнером будете постоянно меняться

Жизнь не стоит на месте, и то же можно сказать о людях. Вы учитесь, работаете, общаетесь и знакомитесь с разными людьми, попадаете в приятные и не очень ситуации, которые влияют на мировоззрение, интересы, страхи, планы на будущее.

Поэтому ожидать, что партнер через годы останется таким же, каким был в день свадьбы, — сомнительно. Прежде чем обвинять вторую половинку в том, что она стала менее веселой, активной и внимательной, присмотритесь к себе и ответьте на вопрос: «А какие перемены произошли со вами за это время?»

Брак — это работа. Но он точно стоит того, чтобы вложить в него время и энергию.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
