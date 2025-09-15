Baltijas balss logotype
Пройдут по головам: 4 самых бесцеремонных знака Зодиака

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Пройдут по головам: 4 самых бесцеремонных знака Зодиака

В жизни часто встречаются люди, готовые ради своих целей переступить через преграды и даже через других. В астрологии определённые знаки зодиака обладают сильной волей и целеустремлённостью, которые иногда переходят границы и превращаются в жесткость и бесцеремонность.

1. Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен – это прирождённый лидер и боец. Он обладает огромной силой воли и не боится конфликтов. Если Овен ставит цель, он готов энергично идти вперёд, не обращая внимания на преграды и окружающих. Их импульсивность и решимость порой делают их безжалостными, особенно если кто-то встаёт у них на пути. Для Овна важно победить — даже если для этого придётся поступиться чувствами других.

2. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион знаменит своей психологической мощью и проницательностью. Он умеет хладнокровно анализировать ситуацию и применять манипуляции, чтобы добиться результата. Скорпионы не боятся использовать любые средства — от скрытности до обмана, если это поможет им продвинуться вперёд. Их амбиции и желание контролировать ситуацию часто превращают их в «игроков» без оглядки на чувства окружающих.

3. Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — это настоящие карьеристы и прагматики. Они ценят успех и статус выше всего и готовы упорно трудиться и проявлять жесткость ради достижения своих целей. Козерог может быть крайне настойчив и расчетлив: если кто-то мешает их продвижению, они не задумываясь могут пойти по головам, чтобы сохранить свои позиции. Для них важен результат, а моральные принципы иногда отходят на второй план.

4. Лев (23 июля — 22 августа)

Львы любят быть в центре внимания и стремятся к власти и признанию. Они уверены в себе и зачастую не принимают отказа. Если кто-то мешает их авторитету или целям, Лев может проявить жесткость и агрессивность. Желание быть лидером заставляет их не только бороться честно, но иногда и использовать более суровые методы, чтобы утвердиться и сохранить собственный статус.

Источник: sakhalife

#гороскоп
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Астрология, это лженаука! Деление людей на психотипы - бред, тат как каждый человек индивидуален по природе и двух одинаковых не бывает! Астрология говорит обратное и делит все людей на 12 характеров, то есть каждому двенадцатому, живущему на земле, выпадет одна и та же судьба.

    6
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Да ещё. Астрологи пользуются непальским гороскопом, а там рождение человека считается с момента зачатия, а не рождения как у нас. Так что узнать свой знак, отнимите девять месяцев (или 7). Про это астрологи или не знают или помалкивают.

    2
    1

Видео