Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
5 лёгких привычек для вашей красоты: советы балерины

Некоторые привычки помогут любой женщине стать визуально привлекательнее без дорогих процедур. В отличие от косметики или пластической хирургии, которые работают только «в покое», эти практики меняют восприятие человека в движении и в жизни. Красота — это не врождённый дар, а навык, который можно и нужно тренировать ежедневно.

Эксперт: Дарья Багаева, экс-балерина, тренер по языку тела

Дышите диафрагмой. Поверхностное дыхание провоцирует стресс и мышечные зажимы на лице. Глубокое диафрагмальное дыхание успокаивает нервную систему, насыщает кожу кислородом и придаёт ей естественное сияние.

Выстраивайте осанку от макушки. Команда «расправить плечи» создаёт напряжение. Правильнее мягко тянуться макушкой вверх, что мгновенно меняет геометрию лица, убирает второй подбородок и делает взгляд глубже.

Практикуйте мягкий взгляд. Напряжённый, «прищуренный» взгляд выдаёт стресс и визуально старит. Расслабление взгляда и использование периферического зрения снимает «маску усталости» и делает лицо более открытым.

Двигайтесь пластично. Уверенность транслируют плавные, цельные движения, идущие от центра тела. Снижение скорости и осознанность в движениях творят чудеса.

Отдыхайте, а не маскируйте усталость. Недосып и обезвоживание — это нейрофизиологическая проблема, которую не решить кремом. Качественный сон и вода — основа свежего вида.

Красота — это не только дар природы, но и ежедневная практика, – говорит Багаева.

Источник: woman

Видео