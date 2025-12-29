Журналисты издания XDA перечислили, по каким причинам SSD-накопитель в компьютере может работать медленно. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала заметили, что твердотельные накопители должны работать быстрее, чем жесткие диски (HDD), но иногда этого не происходит. Одной из главных причин замедления SSD специалисты назвали отсутствие свободного места. «Накопителям обычно требуется "пространство для дыхания" для оптимальной работы. Хватит буфер в 10-20 процентов», — объяснили журналисты.

Также в XDA заметили, что SDD может замедлять работу персонального компьютера (ПК) из-за отключенной функции TRIM. Команда TRIM значительно ускоряет процесс удаления мусорных файлов и кэша. Еще одной причиной замедления накопителя авторы назвали его ресурс. Со временем характеристики SSD снижаются, что приводит к замедлению работы.

Кроме того, авторы рекомендовали проверить актуальную версию прошивки накопителя. «Хотя обновления SSD встречаются крайне редко, если в вашей системе он установлен уже много лет, стоит проверить веб-сайт производителя на наличие обновлений», — заключили специалисты.