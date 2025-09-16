Актер Эрнест Хайнц, известный по «Клану Сопрано» и фильму «Обитель зла», выстрелил женщине в лицо во время ДТП

Эрнест Хайнц обвиняется в покушении на убийство. Актер, известный по «Клану сопрано» и фильму «Обитель зла», вышел из себя и нанес женщине травмы во время ДТП. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели окровавленную пострадавшую Марицу Ариас-Гальву. У нее отекла правая щека, из-за чего правый глаз почти не открывался. Женщину доставили в больницу, где она рассказала о том, что ей в лицо выстрелил мужчина на белой Honda. Он ехал на красный свет. Им оказался 46-летний Хайнц.

Актер подрезал Марицу, когда она пыталась выехать на Джимми Лидс-роуд, при этом у нее был включен поворотник. Марица Ариас-Гальве самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию. Она оставалась в сознании и смогла дать показания прибывшим офицерам. Участница инцидента рассказала, что подала сигнал о намерении перестроиться, когда автомобиль Хайнца подрезал ее. На светофоре он накричал на нее и пригрозил убить. Затем он вышел из авто и выстрелил женщине в лицо. Теперь ей предстоит пластическая операция и лечение.

Эрнест Хайнц скрылся с места происшествия на белом внедорожнике Honda, что помогло полиции выйти на след подозреваемого.

Хайнцу предъявлено обвинение в покушении на убийство, нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, нападении при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и хранении оружия с целью его незаконного использования.

Подозреваемого арестовали и поместили в исправительное учреждение округа Атлантик. Он должен предстать перед судом на следующей неделе для слушания по вопросу о заключении под стражу.