Что нужно знать о БАДах: 6 ключевых фактов

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Что нужно знать о БАДах: 6 ключевых фактов

Рынок БАДов продолжает расти. В год продаются миллиарды упаковок таблеток, капсул, порошков и капель с добавками. При этом учёные всё ещё спорят об их эффективности. Рассказываем шесть любопытных фактов о биологически активных добавках.

Факт № 1

Чаще всего пищевые добавки принимают женщины старше 45 лет. Обычно покупают добавки, которые действуют на организм в целом или на пищеварительную систему. Также популярны средства для нервной системы, костей и женского и мужского здоровья.

Факт № 2

БАД не лекарство. Это значит, что доказывать его эффективность и проводить испытания на лабораторных животных и добровольцах необязательно. Достаточно подтвердить безопасность. Формально можно смешать специи, мел или крахмал, спрессовать их в таблетки и упаковать в баночки с этикеткой «БАД» и продавать. Главное, чтобы в составе не было ничего токсичного или запрещённого.

Факт № 3

Производить БАДы могут предприятия, далёкие от медицины, надо только пройти регистрацию. Процедура занимает всего 2–4 месяца. Напомним, чтобы вывести на рынок лекарство, нужны годы.

Факт № 4

Даже если это качественная пищевая добавка с хорошим составом, доза полезного вещества в ней физиологическая, а не терапевтическая. Иначе это было бы уже лекарством.

Факт № 5

Не всегда заявленный на этикетке состав соответствует реальному. Скандальное исследование лаборатории Informed-Choice показало, что одна из десяти пищевых добавок в США содержит гормоны, о которых ничего не сказано в составе.

Это не единичный случай: антидопинговые комитеты тоже сообщают о скрытых стероидах в БАДах, которые принимают спортсмены. Проблему случайного загрязнения пищевых добавок подтверждают и независимые исследования. Получается, что некоторые БАДы могут вполне оказаться незарегистрированными лекарствами с неизвестными побочными эффектами.

Факт № 6

БАДы могут быть токсичными для печени. Статистика показывает, что случаев острой печёночной недостаточности на фоне потребления пищевых добавок за последние 25 лет стало в восемь раз больше. Чаще всего повреждения связаны с приёмом экстракта зелёного чая, усниновой кислоты и витамина А.

Главное

Всё вышесказанное не значит, что пищевые добавки бесполезны или вредны. БАДы можно принимать в частных случаях. Например, они действительно могут быть полезны при подтверждённом дефиците какого-то витамина или для профессиональных спортсменов с большими физическими нагрузками. Однако не стоит злоупотреблять ими или возлагать на них большие надежды. Никакая пищевая добавка не заменит правильно подобранных лекарств.

источник: doctor

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео