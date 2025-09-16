Каблуки или плоская подошва? Самая вредная и самая полезная обувь

Многие и часто спорят о том, что вреднее — каблуки или плоская подошва? На самом деле, опасно и то, и другое, когда это становится крайностью!

Поэтому с возрастом многие выбирают именно комфортную обувь — кроссовки или ботинки на крепкой подошве, иногда с массивным каблуком, но подъём у нее обычно небольшой.

Что о каблуках говорят специалисты?

Длительное хождение на высоких каблуках приводит к деформации стопы, плоскостопию, болям в пальцах и суставах. Могут начаться проблемы с коленями, боли в пояснице, нарушение осанки, варикозное расширение вен. Конечно, речь о высоких каблуках, если ходить на них постоянно.

Лучше выбирать невысокий каблук (около 2-4 сантиметров), а высокий оставить для свиданий.

А что по поводу плоской подошвы?

Да примерно то же! Она не поддерживает своды стопы, что может привести к проблемам с ногами и развитию плоскостопия. Могут возникнуть проблемы с коленными суставами и осанкой, артроз, остеохондроз, деформация стопы.

А что реально вреднее для ног и осанки? Высокий каблук или плоская подошва? Кто-то уверен, что высокий каблук лучше. С ним неосознанно держите спину прямее. Но люди с проблемной спиной могут возразить — им невыносимо трудно держать осанку. Хотя в кроссовках такой проблемы не возникает.

Что тогда носить?

Естественно, удобную обувь! Она не стесняет стопу, не деформирует пальцы, не даёт чрезмерного напряжения на позвоночник. Она не должна быть на высоком каблуке или на плоской тонкой подошве. Подошва должна быть умеренно высокой, но не слишком, чтобы не подворачивать ступни.

Высокий каблук усиливает нагрузку на переднюю часть стопы, а плоская тонкая подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли. И то и другое не очень хорошо для ног — это две крайности, от которых лучше отказаться.

Советы по выбору обуви

Выбирайте обувь на невысоком устойчивом каблуке или платформе. Можно чередовать разные варианты: например, подъём стопы на 2 или 4 сантиметра. Так она не будет привыкать к одному положению и будет постоянно тренироваться.

Обуви должно быть много, больше одной-двух пар. Например, небольшой массивный каблук на каждый день, кроссовки с ортопедическими стельками для прогулок, высокий устойчивый каблук — на выход.

Не пренебрегайте ортопедическими стельками! Ничего стыдного в них нет. Ведь стопы у всех разные, и бывает сложно найти комфортную обувь.

От чего отказаться на каждый день?

От балеток, плоских кед и от высоких каблуков. На каждый день лучше от них отказаться.

Всегда есть выбор — разные типы кроссовок на массивной и умеренной платформе, туфли на невысоком устойчивом каблуке около 4 сантиметров, казаки с небольшим каблуком, ботинки с разной степенью подъёма. Запаситесь и парой кедов на плоской подошве, но носите их не каждый день.

Если каблук, то пусть он будет массивный и невысокий, чтобы вам было удобно ходить.

Обувь с узким носом тоже не рекомендуется носить часто. Пальцам не должно быть тесно. Все эти изысканные сапожки и туфли лучше оставить на выход.

Стоит ли говорить, что любая обувь должна быть вам по размеру?