Маленькая, но уютная: лучшие советы по обустройству крохотных спален

Даже если ваша спальня — не самая большая, то это не значит, что вы не можете мыслить широко. Хотя в условиях небольшого пространства и могут быть сложности с дизайном интерьера.

Баланс между функциональностью и эстетикой – это искусство, а не наука, особенно для маленьких спален.

Эксперты по дизайну интерьеров делятся советами и рекомендациями по расстановке мебели в крошечной спальне.

Окна и стены

Свет всегда делает помещение больше. Поэтому если в вашем распоряжении есть окно, то не «гасите» его тяжелыми многослойными шторами.

Перенесите акцент на стены: добавьте крупный постер, фото или картину вместо нескольких маленьких.

Обратите внимание на яркий тон стен. Тусклые могут создавать ощущение скромного пространства.

Проходы

Между мебелью должно оставаться пространство для перемещения, так что не стоит ставить шкаф вплотную к кровати. Возможно, его придется убрать, если места не хватает. Но лучше так, чем ежедневно протискиваться между двумя предметами мебели.

Не следует загораживать окна, через которые идет естественный свет.

Многофункциональная мебель

Кровать с подъемным механизмом, внутри которой можно хранить постельные принадлежности или сезонный гардероб, шкафы с выдвижными ящиками, где проще и удобнее хранить небольшие предметы, закрытые прикроватные тумбы или встроенные в изголовье полки. Это еще не все варианты, с помощью которых можно увеличить полезную площадь спальни.

Мебель с узким каркасом

Если комната маленькая, не обязательно использовать маленькую мебель. Достаточно, чтобы она не была декоративная и громоздкая.

Рационализация – ключевой момент. Поищите стулья, тумбочки и скамейки с узкими стальными каркасами или стеклянными поверхностями, чтобы добавить воздух.

Светлая мебель

Кремовая или белая мебель создает ощущение простора, особенно если стены еще светлее. Темная мебель контрастирует с такими стенами, поэтому выделяется и создает ощущение тесноты.

Зеркала и зеркальные поверхности

Чтобы визуально расширить маленькую спальню, дизайнеры предлагают использовать зеркальные поверхности и акценты.

Зеркало, особенно если оно напротив окна, поможет получить больше света. Даже если в комнате нет большого окна, искусственный свет без усилий будет отражаться от зеркал и осветлять пространство.

Неторопливость

Не торопитесь с покупкой мебели для крошечной спальни. Компромиссные варианты быстро завершат интерьер, но в скором времени начнут раздражать неправильными размерами, неподходящим оттенком или деталями. Лучше ждать, искать дольше, но попадать в цель с каждой покупкой.