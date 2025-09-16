Синдром беспокойных ног: что это такое и как его лечить

При этом нарушении ночью ноги словно начинают жить своей жизнью: не дают уснуть, вызывают непреодолимое желание двигаться. Невролог рассказал, что такое синдром беспокойных ног и как его лечить.

Эксперт: Максим Алексеев, врач-невролог, мануальный терапевт

Это расстройство нервной системы приводит к неприятным ощущениям в ногах, которые возникают, когда человек сидит или лежит. Эти ощущения могут быть похожи на боль, пульсацию, тяжесть и зуд где-то внутри, покалывание или жжение. Симптомы обычно усиливаются вечером и ночью, и это серьёзно нарушает сон. Кроме того, у многих пациентов ноги непроизвольно дёргаются во сне, что ещё сильнее ухудшает качество отдыха.

Почему возникает

«Предполагается, что у людей с синдромом беспокойных ног есть сбой в системе дофамина, отвечающего за передачу сигналов и контроль движений. Это приводит к неправильной координации, вызывает неприятные ощущения в ногах и навязчивую потребность в их движении для облегчения».

Синдром беспокойных ног принято делить на две группы: первичный (идиопатический) и вторичный.

Причиной первичного синдрома может быть дефицит железа в мозге. Это не то же самое, что анемия или низкий уровень железа в крови. Речь идёт о недостатке железа именно в клетках мозга. Железо нужно для ферментов, участвующих в синтезе дофамина. Мало железа — значит синтез дофамина нарушается, даже если его предшественников в организме достаточно.

Вторичный синдром — обычно следствие другого заболевания или состояния:

Дефицит железа и анемия. Часто возникает у женщин с обильными менструациями, у беременных, после кровопотерь или при плохом усвоении микроэлемента.

Хроническая почечная недостаточность (уремия). Синдром беспокойных ног — очень частое осложнение, особенно у пациентов на диализе. Это связано с накоплением продуктов обмена, нарушением метаболизма железа и повреждением нервов (уремическая полинейропатия).

Периферическая нейропатия. Повреждение нервов из-за сахарного диабета, алкоголизма, ревматоидного артрита или других причин может провоцировать симптомы.

Как отличить от других проблем с ногами

Синдром не похож на другие проблемы с ногами, которые могут мешать сну:

Если вы просыпаетесь от резкой сильной боли в икроножной мышце и вынуждены её растягивать, это, скорее всего, обычная судорога.

Если к концу дня ноги гудят, отекают, на них видны расширенные вены, а облегчение наступает, когда вы поднимаете их, это может быть признаком варикозной болезни или венозной недостаточности.

Важно помнить, что эти состояния могут сочетаться. Например, варикозная болезнь может усугублять симптомы. Для точной диагностики и правильного лечения необходимо обратиться к врачу — неврологу или флебологу, чтобы исключить проблемы с венами.

Лечение

«Обычно это комплексный процесс, который часто требует сочетания медикаментозных и немедикаментозных методов. Стратегия сильно зависит от того, первичный это синдром или вторичный», — говорит специалист.

Устранение первопричины. Если синдром вторичный, то есть вызван другим заболеванием, лечение начинается с него:

Восполнить дефицит железа. Если анализ крови (особенно ферритин) показывает низкий уровень, врач может назначить препараты железа, часто в высоких дозах.

Скорректировать основное заболевание. При лечении почечной недостаточности — нормализация уровня сахара, при диабете симптомы расстройства обычно исчезают. Пересмотреть лекарственную терапию. Некоторые препараты, например антидепрессанты и антигистаминные, могут усугублять симптомы. В этом случае врач предложит их замену или отмену.

Немедикаментозные методы и изменение образа жизни

Эти методы облегчают симптомы при лёгких формах:

Регулярная физическая активность. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание или пилатес — могут быть полезны. Однако не стоит заниматься интенсивными тренировками поздно вечером, это может усилить симптомы.

Гигиена сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы наладить режим сна.

9 Избегайте провокаторов. Кофеин, алкоголь и никотин могут усугублять симптомы, поэтому их лучше ограничить или исключить, особенно вечером.

Массаж и водные процедуры. Контрастные ванночки для ног (чередование прохладной и тёплой воды) и массаж могут принести временное облегчение.

Медикаментозная терапия

Её должен назначать только врач-невролог. Лекарства подбирают индивидуально, исходя из тяжести состояния. Это могут быть препараты, влияющие на дофамин, противоэпилептические средства и транквилизаторы, чтобы справиться с бессонницей.

«Также часто рекомендуют магний, так как есть данные о его эффективности. Он помогает расслабить мышцы и улучшает нервную проводимость. Дозировку и необходимость приёма должен определить врач, особенно если у вас есть хронические заболевания», — дополняет невролог.

Когда станет лучше

Сроки сильно зависят от причины и выбранного метода лечения:

При вторичном синдроме. Облегчение может наступить быстро. При восполнении дефицита железа — от нескольких недель до 2–3 месяцев (пока не нормализуются запасы ферритина).

При отмене препарата-провокатора — в течение дней или недель.

При первичном: немедикаментозные методы могут дать эффект через 1–2 недели постоянного соблюдения. Медикаментозная терапия часто действует практически сразу (в первую же ночь).

Главное

Синдром беспокойных ног — это хроническое неврологическое расстройство, при котором в покое, особенно вечером и ночью, в ногах возникает дискомфорт и непреодолимое желание ими двигать. Симптомы проходят при движении, но быстро возвращаются. Причины связаны с нарушением работы дофаминовой системы и дефицитом железа в мозге, а также могут быть следствием других заболеваний (анемии, почечной недостаточности, нейропатии).

Расстройство отличается от судорог и варикоза, главный признак — именно потребность постоянно двигать ногами.

Лечение комплексное: коррекция дефицита железа и сопутствующих болезней, изменение образа жизни (режим сна, отказ от кофеина, умеренные нагрузки), а при тяжёлых формах — лекарства, назначенные неврологом.

