Синдром беспокойных ног: что это такое и как его лечить

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Синдром беспокойных ног: что это такое и как его лечить
ФОТО: Global Look Press

При этом нарушении ночью ноги словно начинают жить своей жизнью: не дают уснуть, вызывают непреодолимое желание двигаться. Невролог рассказал, что такое синдром беспокойных ног и как его лечить.

Эксперт: Максим Алексеев, врач-невролог, мануальный терапевт

Это расстройство нервной системы приводит к неприятным ощущениям в ногах, которые возникают, когда человек сидит или лежит. Эти ощущения могут быть похожи на боль, пульсацию, тяжесть и зуд где-то внутри, покалывание или жжение. Симптомы обычно усиливаются вечером и ночью, и это серьёзно нарушает сон. Кроме того, у многих пациентов ноги непроизвольно дёргаются во сне, что ещё сильнее ухудшает качество отдыха.

Почему возникает

«Предполагается, что у людей с синдромом беспокойных ног есть сбой в системе дофамина, отвечающего за передачу сигналов и контроль движений. Это приводит к неправильной координации, вызывает неприятные ощущения в ногах и навязчивую потребность в их движении для облегчения».

Синдром беспокойных ног принято делить на две группы: первичный (идиопатический) и вторичный.

Причиной первичного синдрома может быть дефицит железа в мозге. Это не то же самое, что анемия или низкий уровень железа в крови. Речь идёт о недостатке железа именно в клетках мозга. Железо нужно для ферментов, участвующих в синтезе дофамина. Мало железа — значит синтез дофамина нарушается, даже если его предшественников в организме достаточно.

Вторичный синдром — обычно следствие другого заболевания или состояния:

  • Дефицит железа и анемия. Часто возникает у женщин с обильными менструациями, у беременных, после кровопотерь или при плохом усвоении микроэлемента.

  • Хроническая почечная недостаточность (уремия). Синдром беспокойных ног — очень частое осложнение, особенно у пациентов на диализе. Это связано с накоплением продуктов обмена, нарушением метаболизма железа и повреждением нервов (уремическая полинейропатия).

  • Периферическая нейропатия. Повреждение нервов из-за сахарного диабета, алкоголизма, ревматоидного артрита или других причин может провоцировать симптомы.

Как отличить от других проблем с ногами

Синдром не похож на другие проблемы с ногами, которые могут мешать сну:

  • Если вы просыпаетесь от резкой сильной боли в икроножной мышце и вынуждены её растягивать, это, скорее всего, обычная судорога.

  • Если к концу дня ноги гудят, отекают, на них видны расширенные вены, а облегчение наступает, когда вы поднимаете их, это может быть признаком варикозной болезни или венозной недостаточности.

  • Важно помнить, что эти состояния могут сочетаться. Например, варикозная болезнь может усугублять симптомы. Для точной диагностики и правильного лечения необходимо обратиться к врачу — неврологу или флебологу, чтобы исключить проблемы с венами.

Лечение

«Обычно это комплексный процесс, который часто требует сочетания медикаментозных и немедикаментозных методов. Стратегия сильно зависит от того, первичный это синдром или вторичный», — говорит специалист.

  • Устранение первопричины. Если синдром вторичный, то есть вызван другим заболеванием, лечение начинается с него:

  • Восполнить дефицит железа. Если анализ крови (особенно ферритин) показывает низкий уровень, врач может назначить препараты железа, часто в высоких дозах.

  • Скорректировать основное заболевание. При лечении почечной недостаточности — нормализация уровня сахара, при диабете симптомы расстройства обычно исчезают. Пересмотреть лекарственную терапию. Некоторые препараты, например антидепрессанты и антигистаминные, могут усугублять симптомы. В этом случае врач предложит их замену или отмену.

Немедикаментозные методы и изменение образа жизни

Эти методы облегчают симптомы при лёгких формах:

  • Регулярная физическая активность. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание или пилатес — могут быть полезны. Однако не стоит заниматься интенсивными тренировками поздно вечером, это может усилить симптомы.

  • Гигиена сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы наладить режим сна.

9 Избегайте провокаторов. Кофеин, алкоголь и никотин могут усугублять симптомы, поэтому их лучше ограничить или исключить, особенно вечером.

  • Массаж и водные процедуры. Контрастные ванночки для ног (чередование прохладной и тёплой воды) и массаж могут принести временное облегчение.

Медикаментозная терапия

Её должен назначать только врач-невролог. Лекарства подбирают индивидуально, исходя из тяжести состояния. Это могут быть препараты, влияющие на дофамин, противоэпилептические средства и транквилизаторы, чтобы справиться с бессонницей.

«Также часто рекомендуют магний, так как есть данные о его эффективности. Он помогает расслабить мышцы и улучшает нервную проводимость. Дозировку и необходимость приёма должен определить врач, особенно если у вас есть хронические заболевания», — дополняет невролог.

Когда станет лучше

Сроки сильно зависят от причины и выбранного метода лечения:

  • При вторичном синдроме. Облегчение может наступить быстро. При восполнении дефицита железа — от нескольких недель до 2–3 месяцев (пока не нормализуются запасы ферритина).

  • При отмене препарата-провокатора — в течение дней или недель.

  • При первичном: немедикаментозные методы могут дать эффект через 1–2 недели постоянного соблюдения. Медикаментозная терапия часто действует практически сразу (в первую же ночь).

Главное

Синдром беспокойных ног — это хроническое неврологическое расстройство, при котором в покое, особенно вечером и ночью, в ногах возникает дискомфорт и непреодолимое желание ими двигать. Симптомы проходят при движении, но быстро возвращаются. Причины связаны с нарушением работы дофаминовой системы и дефицитом железа в мозге, а также могут быть следствием других заболеваний (анемии, почечной недостаточности, нейропатии).

Расстройство отличается от судорог и варикоза, главный признак — именно потребность постоянно двигать ногами.

Лечение комплексное: коррекция дефицита железа и сопутствующих болезней, изменение образа жизни (режим сна, отказ от кофеина, умеренные нагрузки), а при тяжёлых формах — лекарства, назначенные неврологом.

источник: doctor

#здоровье
Оставить комментарий

