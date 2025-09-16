Вы — «яблоко», «груша» или «банан»? Как узнать где у вас копится жир

Всем известные типы фигуры различаются по областям откладывания жира в нашем организме. У кого-то мучное и сладкое сразу прибавляет объема в бедра, у кого-то - только в талию. Если вы планируете похудеть, точно стоит знать, какой у вас тип отложения жиров.

«Яблоко»

У людей с типом фигуры «яблоко» при наборе веса объем прибавляется исключительно в талии. Причем жир, который набегает после тортиков и мучного, не подкожный, а висцеральный. Это тот тип жировых отложений, которые окружают внутренние органы. Именно он лишает фигуру талии и делает человека похожим на всем известный фрукт.

Единственный верный путь - избавиться от висцерального жира, иначе можно получить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для «яблочных» фигур диетологи рекомендуют: наладить питание и добавить тренировки для мышц живота. Чтобы не превратить талию в шар нужно отказаться от сладкого и жирного, добавить в рацион больше белковой пищи, особенно с омега-3 и омега-6. Чтобы накачать мышцы пресса можно использовать как стандартные упражнения, так и обруч. Чтобы визуально уменьшить талию, можно подкачать мышцы ног на велосипедном тренажере.

«Груша»

Следующий распространенный тип отложения жиров - «груша». Вы, наверное, догадываетесь, куда копятся лишние килограммы. На ягодицах и бедрах откладывается подкожный жир. Он не так опасен, как висцеральный на животе, но очень расстраивает обладательниц такого типа фигуры.

Диетологи советуют не опускать руки обладателям «грушевидного» телосложения. Ведь отложение жира в тазовой области легко контролировать с помощью подсчета калорий и тренировок на нижние конечности. Подсчитайте норму калорийности для вашего роста и веса и придерживайтесь ее. А несложные упражнения для ягодиц, приседания и бег, позволяют держать мышцы в тонусе.

«Банан»

Этим фруктам повезло больше всех. Тип фигуры «банан» (прямоугольник) чаще всего не подвержен набору лишнего веса. Равномерное распределение жировых отложений по всему телу позволяет им оставаться стройными при правильном питании и достаточной активности. Но если налегать на вредную пищу, то у «банановых» в первую очередь страдает талия.

Поэтому эксперты рекомендуют людям с таким типом фигуры избежать пагубного пристрастия к сладкому. Гораздо лучше укреплять мышцы живота с помощью ежедневных упражнений, чтобы подчеркнуть линию талии. С тренировками верхнего и нижнего пояса мышц важно не переусердствовать, иначе можно превратить фигуру из банана в ананас.