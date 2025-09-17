32-летняя супруга Харламова показала фигуру в купальнике на яхте — поклонники в восторге

Актриса Катерина Ковальчук не то чтобы активно ведет личную страницу в Сети. Однако исполнительница роли Катерины Вербицкой в сериале «Крепостная» время от времени все же радует своих поклонников. Сегодня в блоге молодой артистки появилось новое фото. Перед пользователями Сети Катерина предстала в по-настоящему горячем образе.

32-летняя актриса вышла на связь с роскошной яхты. Ковальчук позировала в стильном слитном купальнике. В описании к кадру она порассуждала об ушедшем лете. Артистка призналась, что теперь сезон уж точно завершен.

Cоцсети

«Теперь точно уже проводили лето», — написала она.

Напомним, замуж за Гарика Харламова Катерина Ковальчук вышла летом прошлого года. Совместных детей у пары пока нет. У шоумена, как известно, есть дочь от прошлых отношений. Бывшая супруга артиста, актриса Кристина Асмус, родила ему дочку Анастасию. В сентябре этого года девочка пошла в шестой класс.