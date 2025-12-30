Детекторы российского телескопа ART-XC удивили ученых, так как за 6 с половиной лет эксплуатации они по неизвестным причинам стали работать лучше, а не хуже. Об этом рассказал научный руководитель телескопа ART-XC, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, выступая на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025» (HEA-2025) в Институте космических исследований РАН.

Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ» или СРГ) была выведена на орбиту 13 июля 2019 года. Она состоит из двух телескопов — немецкого eRosita, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC, работающего в жестком рентгеновском диапазоне. 26 февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, немецкая сторона попросила НПО Лавочкина перевести телескоп eRosita в безопасный режим, в котором он находится до сих пор.

Российский телескоп ART-XC в составе космической обсерватории состоит из семи зеркальных систем. В фокальной плоскости каждой из них находится позиционно-чувствительный и спектрометрический полупроводниковый рентгеновский детектор на основе теллурида кадмия, разработанный и созданный в Институте космических исследований РАН.

Первый обзор всего неба телескопом eROSITA в мягком рентгеновском излучении был завершен 11 июня 2020 года, на основе его данных было каталогизировано 1,1 миллиона рентгеновских источников, в основном активные ядра галактик (77%), звезды с сильными магнитно-активными горячими коронами (20%) и скопления галактик (2%), рентгеновские двойные звёзды, остатки сверхновых, расширенные области звездообразования, а также переходные процессы, такие как гамма-всплески.

«Детекторы работают каждый день, на 15 минут мы прерываемся только для того, чтобы сделать некую деполяризацию, потому что за сутки накапливается некий эффект поляризации, который ухудшает разрешение. Детекторы чувствуют себя прекрасно. Есть такое понятие, ток утечки, который должен с возрастанием радиационной нагрузки и деградации увеличиваться, но он у нас почему-то уменьшается, — рассказал Лутовинов. — То есть детекторы становятся все лучше и лучше, несмотря на то, что летают в космосе. Не знаю, почему».

В конце 2017 года стоимость только создания телескопа eROSITA оценивалась в €100 млн. «Спектр-РГ» — это одна из лучших рентгеновских обсерваторий на ближайшие 10—15 лет (запуск европейской ATHENA произойдёт не ранее 2031 года). В отличие от предыдущих рентгеновских космических телескопов, поле зрения которых очень ограничено, «Спектр-РГ» способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью.