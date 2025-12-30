Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российский орбитальный телескоп с годами улучшил зрение 0 142

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российский орбитальный телескоп с годами улучшил зрение

Немецкое оборудование на аппарате отключено уже скоро 4 года.

Детекторы российского телескопа ART-XC удивили ученых, так как за 6 с половиной лет эксплуатации они по неизвестным причинам стали работать лучше, а не хуже. Об этом рассказал научный руководитель телескопа ART-XC, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, выступая на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025» (HEA-2025) в Институте космических исследований РАН.

Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ» или СРГ) была выведена на орбиту 13 июля 2019 года. Она состоит из двух телескопов — немецкого eRosita, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC, работающего в жестком рентгеновском диапазоне. 26 февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине, немецкая сторона попросила НПО Лавочкина перевести телескоп eRosita в безопасный режим, в котором он находится до сих пор.

Российский телескоп ART-XC в составе космической обсерватории состоит из семи зеркальных систем. В фокальной плоскости каждой из них находится позиционно-чувствительный и спектрометрический полупроводниковый рентгеновский детектор на основе теллурида кадмия, разработанный и созданный в Институте космических исследований РАН.

Первый обзор всего неба телескопом eROSITA в мягком рентгеновском излучении был завершен 11 июня 2020 года, на основе его данных было каталогизировано 1,1 миллиона рентгеновских источников, в основном активные ядра галактик (77%), звезды с сильными магнитно-активными горячими коронами (20%) и скопления галактик (2%), рентгеновские двойные звёзды, остатки сверхновых, расширенные области звездообразования, а также переходные процессы, такие как гамма-всплески.

SRG-eROSITA_all-sky_image.jpg

«Детекторы работают каждый день, на 15 минут мы прерываемся только для того, чтобы сделать некую деполяризацию, потому что за сутки накапливается некий эффект поляризации, который ухудшает разрешение. Детекторы чувствуют себя прекрасно. Есть такое понятие, ток утечки, который должен с возрастанием радиационной нагрузки и деградации увеличиваться, но он у нас почему-то уменьшается, — рассказал Лутовинов. — То есть детекторы становятся все лучше и лучше, несмотря на то, что летают в космосе. Не знаю, почему».

В конце 2017 года стоимость только создания телескопа eROSITA оценивалась в €100 млн. «Спектр-РГ» — это одна из лучших рентгеновских обсерваторий на ближайшие 10—15 лет (запуск европейской ATHENA произойдёт не ранее 2031 года). В отличие от предыдущих рентгеновских космических телескопов, поле зрения которых очень ограничено, «Спектр-РГ» способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью.

Читайте нас также:
#космос #наука #технологии #астрономия #исследования #Россия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Человечество нажало роковую кнопку, после чего уже нет возврата к прошлому. Иконка видео
Изображение к статье: Это опасно? Ученый предупредил об огромных вспышках на Солнце в 2026 году
Изображение к статье: Раскрыто влияние татуировок на иммунитет
Изображение к статье: Пора менять? Названы признаки устаревшего компьютера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео