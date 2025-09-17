Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
Doctorpiter
Всё при вас, но вы одна: что мешает любви войти в вашу жизнь
ФОТО: Freepik

Бывает, что девушка вроде бы и умница, и красавица, а найти своего суженого не выходит. Возможно, на то есть причины психологического характера.

Вкусы у мужчин бывают разные: одни обращают внимание на ярких девушек, другим по вкусу вдумчивые и тихие натуры. Но что делать, если вам кажется, что вы не привлекаете вообще ни одного потенциального ухажера?

Нередко ощущение «невидимости» вызвано не вашими недостатками, а комбинацией разных факторов. Чтобы изменить ситуацию, важно найти первоисточник проблемы.

«Слепая зона»

Каждый человек ищет себе партнера определенного типажа. Вполне возможно, что если на вас не обращают внимание мужчины вокруг, то это значит лишь то, что не соответствуете их запросам.

Низкая активность

Если в вашем окружении мужчин крайне мало и вы ничего не делаете для поиска новых знакомств, вы сужаете свой «коридор возможностей». Особенно если вы при этом работаете из дома, а выходные проводите наедине с собой.

Дух времени

В современном ритме жизни многие люди теряют глубину восприятия. Чтобы заметить и оценить человека, необходимо приложить усилия.

Кроме того, бывает нелишним сформулировать для себя конкретно, что именно делает вас «невидимой». Возможно, вы найдете нечто, что «стирает» вас из романтического пространства.

Состояние на грани

В жизни случаются сложные периоды. Когда вы болеете, постоянно устаете, переживаете сильный стресс — все это лишает вас ресурса для отношений. Вы мало улыбаетесь от души и редко позволяете себе флирт. Мужчины считывают это — и стараются держаться подальше.

Печальный опыт

Прошлое может оставлять свои следы. Если вы еще не пережили расставание, если предыдущие отношения были больными, а разрыв — болезненным, то вы будете отталкивать противоположный пол. Неприятный опыт заставит вас дистанцироваться, избегать встреч и разговоров.

Стереотипы и установки

Иногда дело даже не в том, что вы на своем опыте пережили неудачный роман. Бывает, что девушка просто слепо копирует чужие установки: «Не привлекай к себе лишнее внимание, будь скромной», «Все мужчины изменяют», «Любовь живет три года». В итоге формируется закрытость, которую окружающие люди будут считывать через интонации, мимику и жесты, пишет издание Psychologies.

Перфекционизм

Если вы ищете безупречного принца на белом коне, это тоже может повлиять на вашу «видимость». Возможны два сценария: либо окружающие мужчины просто не преодолевают ваш «фильтр» и вы не считываете знаки внимания от них, либо вы неосознанно прячетесь от отношений за стеной из чрезмерных требований.

Потеря контакта с собой

Когда женщина перестает ощущать себя женщиной, это отпугивает потенциальных воздыхателей. И дело не в платьях и мейкапе: речь идет о внутреннем тепле и нежности.

Кстати

Британская модель Вера Дейкманс никогда не страдала от нехватки мужского внимания. Однажды девушка даже решилась на эксперимент и предложила отправить ей заявку всем, кто хотел бы стать ее бойфрендом. Дейкманс получила 5000 откликов.

Что делает Веру такой популярной среди мужчин? Она уверена: дело не только в эффектной внешности. По ее мнению, женщинам нужно больше уважать себя и не бояться расставлять четкие границы в отношениях с мужчинами.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео